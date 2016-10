„Die Tat ist brutal und sinnlos“ In einem Dorf am Elberadweg rätselt man über ein grausam getötetes Schaf. Der Kopf des Tieres ist verschwunden.

Die Idylle trügt: In Görzig hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende ein Schaf enthauptet und für Bestürzung in dem kleinen Dorf gesorgt. © Sebastian Schultz Die Idylle trügt: In Görzig hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende ein Schaf enthauptet und für Bestürzung in dem kleinen Dorf gesorgt.

Das getötete Tier.

Schock im idyllischen Dörfchen Görzig. Anwohner finden am frühen Morgen ein totes Schaf auf einer Weide nahe der Elbe bei Strehla. Das acht Monate alte Tier – ein Mix aus Kamerun- und Dorperschaf – wurde geköpft. Und vom Kopf fehlt bis heute jede Spur.

Die Tat vom vergangenen Sonnabend ist den Dorfbewohnern und vor allem dem Besitzer noch immer ein Rätsel. „Ich kann mir das nicht erklären“, sagt der junge Familienvater der Sächsischen Zeitung. Die Tat sei brutal und sinnlos. Er geht davon aus, dass ein Mensch verantwortlich ist. „Das ist ein sauberer Schnitt“, sagt er mit Blick auf den Hals des Tieres. Er vermutet eine Machete oder ein langes, scharfes Messer als Waffe. Zudem muss der Unbekannte vorsichtig über den Zaun gestiegen sein, mutmaßt der Görziger. Denn da liege ordentlich Strom drauf, und der Zaun sei unbeschädigt. Völlig unversehrt sind übrigens auch die restlichen Schafe auf der Weide, die von der Familie als Nutztiere gehalten werden. Der Täter muss es also gezielt auf den Kopf eines Tieres abgesehen haben. Warum? Das kann sich der Görziger nicht vorstellen.

Er glaubt nicht an einen persönlichen Racheakt gegen seine Familie. Und er glaubt auch nicht, dass der Kopf gegessen werden soll. Auch wenn das beispielsweise in Island ein traditionelles Gericht ist. Für Trophäen-Jäger ist das Tier aufgrund der fehlenden Hörner ebenfalls uninteressant. Der Görziger könnte sich eher vorstellen, dass die Tat einen religiösen Hintergrund hat, und der Schafskopf als eine Art Opfer für ein Fest dienen soll. Typisch sind solche Rituale allerdings am ehesten im Hinduismus.

Deshalb glaubt Günther Czerkus, der Vorsitzende des Bundesverbandes der Berufsschäfer, auch nicht an ein rational erklärbares Motiv: „Alle paar Jahre sucht ein kranker Mensch ein Ventil. Manchmal gibt es auch ein Aufschaukeln in einer Gruppe eher junger Menschen, die mit ihrem Leben nicht klarkommen“, sagt er über diesen Vorfall. „Gott sei Dank kommen solche Dinge nur sehr selten vor.“ Er persönlich kenne deutschlandweit auch keinen anderen Fall, bei dem ein Schaf enthauptet wurde. „Meinem Gefühl nach sind eher Pferde betroffen. Warum auch immer ... Vielleicht sind sie zutraulicher“, vermutet er.

Auch eine Auflistung der Tierschutzorganisation Peta zeigt, dass vor allem Pferde und Katzen immer wieder Opfer von Tierquälern werden. Fälle mit Schafen oder anderen Nutztieren wie Ziegen tauchen verhältnismäßig selten auf – aber es gibt sie. Zum Beispiel 2013 im nordrhein-westfälischen Krefeld, als eine junge Frau ein Schaf und ein Pony enthauptet und weitere Tiere verletzt. Über ihr Motiv wurde damals nichts bekannt. Oder im Sommer 2014, als einem Lamm in Hausham am Tegernsee der Kopf abgeschlagen wurde – der Täter wurde nie ermittelt.

In Görzig glaubt man aktuell auch nicht daran, jemals jemanden für die Tat zur Rechenschaft ziehen zu können. „Ich glaube nicht, dass etwas rauskommt“, sagt der Besitzer. Dennoch hat er gleich am Sonnabendmorgen die Polizei verständigt. Die Beamten ermitteln nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Sachbeschädigung, da Tiere gemäß Strafgesetzbuch als „Sache“ zu betrachten sind. Die Ermittlungen laufen derzeit gegen unbekannt. Nach aktuellem Stand ist nicht von einem Wolf als Verursacher auszugehen, heißt es von der Polizeidirektion Dresden. Ähnliche Fälle sind den Beamten in der Region bisher nicht bekannt.

