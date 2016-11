Die Tanne steht Die Stadt hat den Baum auf dem Markt aufgestellt. Das lief nicht ohne Schwierigkeiten.

Die Tanne wird in den Ständer gehoben. © Jirka Hofmann

Die Nordmanntanne hatte nur wenige Kilometer Fahrtweg bis zu ihrem neuen Bestimmungsort als Königsbrücker Weihnachtsbaum. Doch die hatten es in sich. Der Baum, der von Familie Franz von der Großenhainer Straße gespendet worden war, musste nämlich warten. Der Kran, der die Tanne auf dem Marktplatz aufrichten und in die Halterung bringen sollte, stand am Montag im Stau und verspätete sich deshalb. Der Transport und das Aufrichten der zehn bis elf Meter hohen Tanne dauerte daher anderthalb bis zwei Stunden. Der Aufwand hat sich aber gelohnt.

Der Baum wird nicht nur der Blickfang in den Adventstagen in Königsbrück sein, sondern auch Mittelpunkt des Christmarktes am dritten Adventssonntag. Die Stadt beschränkt den Weihnachtsmarkt in Königsbrück auf einen Nachmittag.

Viele Vereine haben bereits zugesagt, einen Stand zu betreuen oder eine Aktivität anzubieten. Die Initiative Lebendiges Königsbrück wird zum Beispiel mit den Kindern ab 15 Uhr Plätzchen backen. Außerdem wird Kinderschminken im Foyer des Rathauses angeboten und eine kleine Zwergenwerkstatt mit kleinen Basteleien. Die Geschäfte werden zudem in der Adventszeit die Kinder wieder Märchen rätseln lassen. Die Auswertung findet ebenfalls beim Christmarkt statt. Die Grundschule Königsbrück tanzt, spielt und singt vom Weihnachtsmann, der im Knast sitzt, und die Funken werden einen Gruß an den Weihnachtsmann senden. Posaunenchor, Tanzfitness, Weihnachtsgeschichten und Akkordeonorchester dürfen nicht fehlen. Die Läden sind geöffnet. (SZ/pre)

