Die Tanne bekommt was aufs Dach Die Sanierung des früheren Kulturhauses hat begonnen. Die Arbeiten stoßen nicht nur bei künftigen Mietern auf Interesse.

zurück Bild 1 von 3 weiter Fachleute decken das Dach der ehemaligen Tannensäle mit Schiefertafeln. © Norbert Millauer Fachleute decken das Dach der ehemaligen Tannensäle mit Schiefertafeln.

Ein hoher Bauzaun versperrt den Zugang zu dem einstigen Kulturhaus, das jetzt saniert wird.

Der Giebel zur Bergstraße sieht schon sehr schön aus. Die Ornamente werden originalgetreu herausgearbeitet.

Leise surrt der Lastenaufzug nach oben und bringt dem Dachdecker die nächste Fuhre Schiefertafeln. Der Fachmann greift beherzt zu und fängt an zu legen. Vier Wochen nach Baubeginn tut sich in dem ehemaligen Kulturhaus Tannensäle an der Bergstraße allerhand. Das rückwärtige Dach ist schon neu eingedeckt. Eigentümer und Bauherr Sven Hildebrandt zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Vor gut einem Jahr hat der freiberufliche Bausachverständige aus Pirna das ehemalige Kulturhaus erworben, mit dem Ziel, es für Wohnungen auszubauen. Seine persönliche Motivation? „Ich fand das Haus mit seiner Geschichte zu schade für den Abriss“, erklärt der Unternehmer und schaut fast liebevoll auf die Baustelle.

Momentan konzentrieren sich die Arbeiter auf die Vorderseite des Mittelgebäudes, in dem sich auch der große Saal befindet. Aufwendig werden die Ornamente, Bögen und andere Verzierungen an der Fassade zur Straßenseite restauriert. Fehlende Zierrate stellen die Bauleute mittels Abdrücken wieder neu her. Danach erfolgt die Farbabstimmung, erklärt Sven Hildebrandt. Nach seiner Vorstellung soll die Fassade der „Tanne“ einen grünlichen Ton bekommen. „Befunde vom Altputz haben diese Farbe gezeigt, so sah das Haus also einst aus. Ich möchte möglichst detailgetreu sanieren“, sagt der Eigentümer. Anschließend werden Anbauten abgerissen. Konkret werden der ehemalige Bühnenanbau, die rückwärtigen Gebäude sowie Teile der früheren Gaststätte zurückgebaut.

Auf der dann freigewordenen hinteren Seite des Hauses plant Hildebrandt einen Neubau, in den er selber mit seinem Büro einzieht, das sich momentan noch auf der Langen Straße befindet. Sämtliche Maßnahmen sind mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Läuft alles nach Plan, soll das Gebäude im Sommer 2018 bezugsfertig sein. In dem Bereich der ehemaligen Gaststätte gibt es im Erdgeschoss Platz für zwei Gewerbeeinheiten. Die Räumlichkeiten darüber werden zu vier Wohnungen von 90 bis 160 Quadratmetern Größe ausgebaut. Die Kaltmiete werde pro Quadratmeter circa 7,50 Euro betragen, so Hildebrandt. Alle Wohnungen bekommen Balkone oder Loggien. Die Anfahrt der zahlreichen Stellplätze erfolgt vom Tischerplatz.

Bedenken, dass die Wohnungen lange leer stehen, hat Hildebrandt nicht. „Es gibt bereits Interessenten für die Quartiere, auch für die Gewerbeeinheiten“, sagt er. Für die Läden im Erdgeschoss schließt er allerdings eine gastronomische Nutzung aus.

Jedoch fragen nicht nur potenzielle Mieter bei Hildebrand an. Generell stößt die Sanierung der Tanne in Pirna auf großes Interesse. „Viele wollen gerne noch einmal in die Räume reinschauen, besonders ältere Bürger“, sagt der Eigentümer. Komplette Führungen kann er nicht anbieten, aus Sicherheitsgründen. „Aber nach Anmeldung lasse ich schon mal jemanden herein“, erklärt Hildebrand. Die Kardinalfrage, die sich vermutlich viele Pirnaer stellen, lautet: Was wird aus dem großen Saal, in dem sich früher die gesamte Stadt zum Tanzen getroffen hat? Sven Hildebrand hält sich bedeckt und spricht von einer privaten Nutzung. Details will er nicht äußern. Rund 1,5 Millionen Euro investiert er in den Ausbau des markanten Gebäudes am Eingang zur Altstadt. Fördermittel gibt es nicht.

