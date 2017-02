Die Talsperre Malter füllt sich wieder Die Schneeschmelze ist in vollem Gange. Aber es gibt noch genug Stauraum für ein Hochwasser.

In der Malter ist noch Platz für fast fünf Millionen Kubikmeter Wasser. © Egbert Kamprath

Auch im Kammgebiet des Erzgebirges herrschen jetzt durchgehend Plusgrade und die Schneedecke schmilzt dahin. In Zinnwald ist sie von 45 Zentimeter Höhe am Sonntag auf 34 Zentimeter am Mittwoch zurückgegangen, wie der Wetterverein Zinnwald informierte. Auch die Flüsse im Osterzgebirge sind seit Beginn dieser Woche angeschwollen. Ursache für diesen Anstieg war Regen, der in die Schneedecke gefallen ist. Zum Glück hielt der Regen aber nicht durchgehend an.

Die Wasserstände in den Flüssen sind von Montag zu Dienstag teilweise auf das Doppelte gestiegen. Der Pegel der Roten Weißeritz in Schmiedeberg ist von 20 Zentimeter Wasserstand am Montagnachmittag auf 41 Zentimeter am Dienstag angestiegen. Auf diesem Niveau hält er sich jetzt. Das ist allerdings noch keine Höhe, die Sorgen verursacht. Die Hochwasseralarmstufe 1 wird erst ausgerufen, wenn der Fluss mit 80 Zentimetern Höhe durch Schmiedeberg rauscht. Das Rote Wasser in Geising ist von Montag zu Dienstag von 15 auf 35 Zentimeter angestiegen, die Wilde Weißeritz in Ammelsdorf von zwölf auf 38 Zentimeter, wie das Landeshochwasserzentrum mitteilte.

Es sind aber wieder Niederschläge angesagt. Daher hat das Hochwasserzentrum eine Warnung herausgegeben. Darauf hatten sich die Staumeister eingestellt und die vergangenen zwei Wochen in der Talsperre Malter Wasser abgelassen, um Raum für ein Hochwasser freizuhaben. Dieser Reserveraum füllt sich jetzt wieder. Seit vergangenem Freitag ist der Wasserspiegel um 1,80 Meter gestiegen. Damit fehlen noch 1,30 Meter zum normalen Wasserstand. Falls jetzt noch große Wassermengen kommen, stehen in der Talsperre Malter fast fünf Millionen Kubikmeter Hochwasserreserve bereit.

