Die Talfahrt hält an Einheit Kamenz verliert in Rudolstadt. Die Spielabsage in Bischofswerda sorgt für viel Ärger und Unverständnis.

© Uwe Soeder

Kamenz. Der SV Einheit Kamenz hat auch das dritte Rückrundenspiel in der Fußball-Oberliga verloren. Nach zwei 0:3-Niederlagen bei Carl Zeiss Jena II und in Bischofswerda unterlagen die Lessingstädter beim FC Einheit Rudolstadt vor nur 70 Zuschauern mit 1:3 (0:2). Lukas Schirrmeister (10.), Sven Rupprecht (36.) und Benjamin Bahner (48.) trafen für die Gastgeber, Oliver Pohling per Kopfball zum Ehrentreffer (70.). Der 20-Jährige war in der Winterpause vom Bischofswerdaer FV gekommen und feierte sein Debüt bei Einheit.

Mit Assemian Joseph Olivier Ahua, Johannes Wölk, Florian Wagner und Sebastian Heine fehlten vier Leistungsträger. Die beiden Letztgenannten können in dieser Saison nicht mehr auflaufen, „deshalb haben wir personell jetzt noch einmal nachgelegt“, erklärte Einheit-Geschäftsstellenleiter Frank Terks. Der Aufsteiger nahm mit Ahmad Azad (28/wurde eingewechselt) und Carl-Christoph Labisch (26) zwei Ex-Dynamos unter Vertrag.

Labisch spielte bis 2012 für Dynamo Dresden und später für Germania Halberstadt. Er kommt auf 92 Regionalliga- und Oberliga-Spiele. Azad verließ Dynamo II 2013 und kommt auf 30 Oberligapartien. „Beide Spieler haben seit mehr als sechs Monaten kein Punktspiel bestritten und konnten daher nach dem Transferschluss noch wechseln“, gab Terks bekannt.

Für den Bischofswerdaer FV hätte es wieder ein Spieltag nach Maß werden können, denn Verfolger FC International Leipzig kam beim Aufsteiger in Eilenburg nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem Heimsieg über den FSV Barleben hätte der BFV am Sonntag den Vorsprung auf sieben Zähler ausbauen können – aber der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hatte die Partie am Freitag abgesagt. NOFV-Spielleiter Frank Nicolai teilte dazu folgendes mit: „Der vorgesehene Kunstrasenplatz ist vom NOFV nicht abgenommen worden. Eine Ausnahmesituation liegt nicht vor. Der Platz ist vom Westlausitzer Fußball-Verband als Trainingsplatz deklariert, der nur Spiele des Nachwuchses und der untersten Kreisklassen erlaubt. Deshalb habe ich das Spiel abgesetzt.“

Eine Aussage, die nicht nur alle BFV-Fans irritieren dürfte, denn die Schiebocker hatten in der Vergangenheit schon etliche Oberliga-Punktspiele auf dem La Ola-Bolzplatz ausgetragen. „Wir hätten gern gespielt, aber am Ende war es vielleicht sogar gut für uns“, meinte Trainer Erik Schmidt, dem sage und schreibe neun Spieler nicht zur Verfügung gestanden hätten.

Kuriose Situation nach fünf Jahren

Gojko Sinde, Geschäftsführer des Westlausitzer Fußball-Verbandes (WFV), erklärte dazu: „Mit großem Entgegenkommen lassen wir seit Errichtung des Kunstrasenplatzes im Jahr 2013 jeglichen WFV-Spielbetrieb aller Spielklassen unseres Verbandes sowie des Nachwuchses und der Frauen auf dem Kunstrasenplatz zu, obwohl die Rahmenbedingungen das laut bestehender Richtlinien des SFV und NOFV nicht zulassen. Ich persönlich habe das in einem Protokoll nach einer wiederholten Begehung nach Beschwerden von Gast-Mannschaften im Juli 2017 dem Verein, dem SFV und dem NOFV mitgeteilt. Bei jeglichen Vorkommnissen wäre ich mit meiner getätigten Erstabnahme im Juli 2013 im Rahmen der Nutzung zu angemeldeten Punktspielen persönlich in der Haftung. Dagegen muss ich mich und alle ehrenamtlich Verantwortlichen für den Herren- und Nachwuchsspielbetrieb des WFV schützen. Laut bestehenden Ordnungen müssen die übergeordneten Verbände den Kunstrasenplatz beziehungsweise jegliche Ausweichplätze für deren Ligen zustimmen und diese abnehmen. Für die Oberligaspiele kann dies ausschließlich der NOFV vornehmen.“

