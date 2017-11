Die Tage der Markt-Linde sind gezählt Vielen heftigen Stürmen hat der große Baum auf Hohnsteins Markt standgehalten. Doch jetzt will er wohl nicht mehr.

Die Linde am Markt hat für die Hohnsteiner Symbolcharakter. © Zschiedrich

Hohnstein. Die Linde auf dem Hohnsteiner Markt hat schon etwas Majestätisches, so wie sie da vor der Burg in den Himmel ragt. Doch ihr Ansehen ist beschädigt. Ein großes schwarzes Loch prangt jetzt dort, wo noch bis zum 8. Oktober ein dicker Ast war. Bei dem heftigen Sturm ist er abgebrochen und auf drei Fahrzeuge gefallen. Damit stellte sich nun die Frage: Was wird aus der Linde? Eine schwierige Entscheidung. Bürgermeister Daniel Brade (SPD) ließ drei Varianten erarbeiten, über die die Hohnsteiner diskutieren sollten.

Die Krone einkürzen, sie komplett zurückschneiden bis auf den Hauptstamm oder gleich den ganzen Baum fällen und einen neuen pflanzen – diese Varianten standen zur Wahl. Um die Meinung möglichst vieler Hohnsteiner einzuholen, hatte der Ortschaftsrat das Thema auf seine Tagesordnung seiner jüngsten Sitzung gestellt. Und schon da wurde deutlich, dass das Herz der Einwohner an der Linde hängt, die seit vielen Jahren das Stadtbild prägt. Das genaue Alter des Baum ist unbekannt.

Sogar die Burg lebe erst mit dem Baum, sagt Einwohner Karl Pavlicek. Die Linde einzukürzen fände er schlimm. Er schlug vor, sie zu erhalten und ab und an zu verschneiden. Er hatte auch eine Idee, wie das Geld dafür aufgebracht werden könnte. „Wir könnten für den Erhalt der Linde um Patenschaften werben und im Sommer ein Lindenfest feiern“, sagt er. Und er zitierte auch noch einen Spruch, den er immer von seinem Opa gehört habe: „Eine Stunde Schlaf unter einem Lindenbaum verlängert das Leben um ein Jahr.“ Mit der Festidee war man sich schnell einig.

Doch ob man tatsächlich unter dieser Linde noch rasten möchte? Da war man im Gremium anderer Meinung. Gunter Mandel sprach sich für das Fällen der Linde aus. Sicher hätten sich die Hohnsteiner an den Anblick gewöhnt. Doch spätestens nach fünf Jahren würden sie auch einen neuen Baum liebhaben, meinte er. Grit Thomas vom Ortschaftsrat tendierte ebenfalls zur Fällung: „Der Erhalt kostet viel Geld. Und wenn wir den Baum kappen, wird das Stadtbild nicht mehr gewahrt.“

Auch für Ortsvorsteher Wolf-Dieter Ernicke war die Sache klar. Das Sicherheitsrisiko sei zu groß. „Bei jedem starken Sturm könnte das wieder passieren“, sagte er. Einwohner Heinz Döring verglich die Lebenszeit eines Baumes mit der eines Menschen: „Wenn es soweit ist, ist es soweit. Der Baum hat sein Leben gelebt“, sagte er. Sein Sohn Heiko Döring sah die Baumzukunft aus Sicht des Ordnungsamtes. Und da bleibe nur Fällen als Option. Die Idee von Karl Pavlicek mit der Patenschaft und auch mit dem Fest fand er gut – allerdings für einen neu zu pflanzenden Baum.

Damit scheint nun auch für Bürgermeister Brade alles geklärt zu sein. Aus Sicht der Stadtverwaltung komme ebenfalls nur die dritte Variante infrage: fällen und neu pflanzen, so Brade. So soll es nun auch geschehen. Bis Ende Februar 2018 soll die Linde abgesägt werden. Unklar ist nur noch, wann genau und welche Baumart neu angepflanzt werden soll.

Einwohnerin Anette Molle plädierte wieder für eine Linde. „Auf jeden Fall soll es ein stabiler und nicht sehr pflegeintensiver Baum sein“, sagt der Bürgermeister. Darüber hinaus wird Brade auf Wunsch der Einwohner einen Aufruf starten, wer eine Baumpatenschaft übernehmen will. Denn zum einen kostet der neue Baum auch Geld und zum anderen bedarf auch dieser wieder einiger Pflege.

Um eine weitere Gefährdung zu vermindern, wurde die Linde noch einmal notgesichert. Das heißt, es wurden zwei weitere, stark herausragende Äste gestutzt. So konnte die Absperrung unter der Linde am Markt wieder aufgehoben werden. Bis zur Fällung müssen die Sperren aber bei außergewöhnlicher Witterung wie Sturm, Nassschnee oder starken Raureif wieder aufgebaut werden.

