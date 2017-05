Die TAG lässt die Bälle raushängen Den Fassadenschmuck gab es in Döbeln noch nie – der größte Vermieter der Stadt spielt mit der Neugier der Leute.

Maria Späthe (links) und Mareen Schürer vom TAG Team Vermietung markieren freie Wohnungen in der Fronstraße mit roten Bällen am Fenster. © Dietmar Thomas

Wer hat da seinen Gymnastikball zum Trocknen rausgehängt? Die Frage drängt sich unwillkürlich bei der Fahrt durch Döbeln auf und geistert auch schon durch die sozialen Netze. An etlichen Häusern in der Stadt hängen seit einigen Tagen große rote Bälle in Netzen. Ein ziemlich skurriler Anblick – und das ist gewollt. Die TAG Wohnen, Döbelns größter Vermieter, will mit dieser ungewöhnlichen Aktion auf leerstehende Wohnungen aufmerksam machen. „In Chemnitz haben wir diese Ballaktion schon zweimal durchgeführt. Das war sehr erfolgreich. Wir wollen uns damit vom Markt abheben und ins Gespräch kommen. So ein aufgehängter Ball ist unschädlich, sorgt aber für Aufmerksamkeit“, so Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement der TAG.

Knapp 80 Wohnungen der TAG im Stadtzentrum, aber auch in Döbeln Ost und Nord wurden für die Aktion ausgewählt. Es handelt sich um Ein- bis Sechsraum-Wohnungen in sanierten Alt- und Plattenbauten von 26 bis 120 Quadratmetern Fläche, so die TAG Wohnen. Mit der Aktion verbindet der Anbieter zwei Kaltmieten Rabatt für den Neumieter.

