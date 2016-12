Die Tafel tafelt auf Für 120 Bedürftige organisiert die Freitaler Tafel eine Weihnachtsfeier. Der Bedarf wäre aber noch größer.

Sabine Geißler ist mit Luka Colin (l.) und Leon zur Weihnachtsfeier der Freitaler Tafel gekommen. Insgesamt gab es für 120 Bedürftige Essen, Geschenke und ein weihnachtliches Programm auf der Bühne. © Andreas Weihs

Freital. Einen freien Platz gibt es nicht mehr am Donnerstagnachmittag. Der Raum im Erdgeschoss des Kulturhauses ist sehr gut gefüllt. Die Freitaler Tafel hat zur Weihnachtsfeier eingeladen und rund 120 Menschen sind gekommen. „Wir hätten eigentlich zwei Feiern machen können. So groß ist der Bedarf“, sagt Tafel-Chefin Karin Rauschenbach. Zusammen mit anderen Ehrenamtlichen hat sie die Veranstaltung organisiert. „Die Leute sollen sich hier einfach mal fallen lassen können“, sagt sie. „Die Menschen sollen eine Anerkennung dafür bekommen, dass sie da sind.“ Das fehle in Freital und in der Gesellschaft generell.

Rauschenbach ist stolz auf die vielen Dinge, die für die Weihnachtsfeier zusammengetragen wurde. Zwei Spielzeugläden haben Spielzeug gespendet, ein Baumarkt und ein Ingenieurbüro überwiesen größere Geldbeträge. „Somit können wir wirklich jedem Kind ein Geschenk geben.“ Die Erwachsenen bekamen bei der Weihnachtsfeier jeweils eine mit Lebensmitteln gefüllte Einkaufstüte eines großen Freitaler Supermarktes – eine Spende der Kunden dort. „Wir haben wahnsinnig viele Spenden aus der Freitaler Bevölkerung erhalten“, sagt Rauschenbach. „Das ist dieses Mal anders als im letzten Jahr.“ Neben den Geschenken, die von einem Weihnachtsmann überreicht wurden, gab es bei der Weihnachtsfeier auch eine Märchen- und eine Bastelstunde für die Kinder. Am Ende stand die Tafel-Chefin selbst mit einer Tanzeinlage auf der Bühne. „Ich muss mich auspowern“, sagt Rauschenbach. „Das ist meine Art, mit dem ganzen Stress der letzten Tage klarzukommen.“

Die Freitaler Tafel betreut derzeit nach eigenen Angaben rund 800 Bedürftige. Darunter sind 120 Asylbewerber und rund 80 Familien aus Dresden. Diese seien wegen des schlechten Angebots nach Freital gewechselt, so Rauschenbach.

zur Startseite