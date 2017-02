„Die Tabellenspitze ist zusammengerückt!“ Thomas Jäschke trainiert die SG-Frauen seit vielen Jahren und das meist mit großem Erfolg.

Thomas Jäschke (44) trainiert die Döbeln/Harthaer Fußballerinen seit mehr als zehn Jahren.

Thomas Jäschke, vor zwei Jahren sind Sie in der Landesklasse Nord Meister geworden, im Vorjahr in der Klasse Ost „nur“ Dritter. Da fehlt ein zweiter Platz. Aber nach der Herbstmeisterschaft wollen Sie von dem sicher nichts wissen?

Fakt ist, mit der Truppe, wenn sie ihr Potenzial abruft, sollte man das Ziel Meisterschaft schon verfolgen. Allerdings ist die Tabellenspitze zusammengerückt! Es machen nicht mehr nur zwei Mannschaften den Meister unter sich aus, sondern mindestens vier. Und die Mittelfeldteams sind durchaus zu Überraschungen fähig und können die Spitzenteams ärgern.

Eine Niederlage und ein Unentschieden sind schnell aufgezählt, wie ist die Saison aus Ihrer Sicht bisher verlaufen?

Insgesamt bin ich natürlich zufrieden, wobei wir uns gegen spielstärkere Kontrahenten besser anstellen als gegen schwächere. Das nimmt die Mannschaft an und steigert sich entsprechend. Im Testspiel gegen Landesligist Bischofswerda hat man das trotz Niederlage gut gesehen.

Viele Teams besitzen auch in dieser Klasse immer wieder Aufstellungssorgen, so wie Ihre Mannschaft und die Ihres Gegners am vergangenen Wochenende?

Eigentlich ist das nicht der Fall, die Situation hat sich etwas gedreht. Aber leider nicht bei uns in der Region. Da gibt es keine Vereine mehr, wo man mal eine Spielerin herbekommen kann.

Was muss passieren, dass sich das wieder ändert?

Es ist es schwierig. Man bräuchte wieder jemanden, wie früher Christian Kowalke, der durch die Schulen geht und versucht, etwas zu bewegen. Als Verein muss man dann aber auch versuchen, eine Trainingsgruppe aufzubauen und diese zu pflegen, damit sich zum Beispiel zwischen 14 und 16 Jahren bei den Mädchen keine Lücke auftut.

Zurück zu Ihrer Mannschaft, wie glauben Sie, diese weiterentwickeln zu können?

Eigentlich muss sich die Trainingsbeteiligung verbessern. Viele Sachen wie Arbeit, Schule oder Studium gehen aber natürlich vor. Um grundlegend Verbesserungen herbei zu führen, müsste eine ganz andere Trainingsbeteiligung gegeben sein. Die Umstände rund herum sind eigentlich optimal, sie müssten nur besser genutzt werden. Aber das ist aus den angesprochenen Gründen schwierig.

Aus Ihren Worten klingt heraus, dass es vor allem darum geht, den derzeitigen Stadt zu halten?

Genau das ist der Fall. Dieter Hempel und ich haben angefangen, das Training etwas umzustellen, um noch mehr in Richtung Fußball zu gehen. Vor allem, um mit denen, die es nötig haben, wenn sie da sind, viel mit dem Ball zu arbeiten.

Wenn wir kommendes Jahr zur gleichen Zeit sprechen, wo steht die SG ESV Lok Döbeln/BC Hartha dann?

Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe noch dort, wo sie jetzt steht. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht.

Es fragte: Dirk Westphal

