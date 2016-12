Die SZ sucht Weihnachtsschätze Pyramiden und Schwibbögen stehen jetzt in vielen Stuben. Wir wollen wissen, welche Geschichte dahinter steckt.

Dieser Räuchermann weckt in Reingard Böhmer alte Erinnerungen.

Andreas Dorn aus Weifa holt antiken Christbaumschmuck hervor.

Der kleine Engel, der an den Feiertagen in der Vitrine steht und schon der Urgroßmutter Freude bereitet hat. Die Pyramide, die an die Kindheit erinnert oder der selbst gebastelte Adventskranz – bei vielen Familien zieren jetzt in der Adventszeit kleine Schätze das Wohnzimmer.

So auch bei Reingard Böhmer aus Bautzen. Unscheinbar sieht er aus, der kleine Räuchermann. Doch für die Bautzenerin ist das Holzmännlein viel mehr als nur ein Weihnachtsschmuck. Reingard Böhmer erinnert sich noch genau an jenen Tag, als sie den Räuchermann geschenkt bekam. Das ist nun schon mehr als sieben Jahrzehnte her. Der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende. Die Familie hatte nur wenig zu essen und es war kalt in den Stuben. Trotzdem hofften Reingard Böhmer und ihre Schwester auf Geschenke.

Doch wo sollten die Eltern welche hernehmen? Also verpackte der Vater einfach den Räuchermann, der schon lange im Schrank stand. Und er erklärte seiner Tochter, dass das Männlein von nun an ganz allein nur ihr gehören sollte. Beim Gedanken an jenes Erlebnis in schwerer Zeit überkommt Reingard Böhmer noch heute ein Glücksgefühl. Rosemarie Blücher hütet ein besonderes Erbstück, einen fast 100 Jahre alten Adventskalender.

Der gehörte ihrer Mutter. Jedes Jahr holt die Bautzenerin den Kalender heraus. Er ist nicht nur eine Zierde, sondern hilft ihr beim Musizieren. Die Mutter hatte nämlich Bildchen mit Noten eingeklebt. Genau diese Noten nutzt die Familie in der Weihnachtszeit, um die alten festlichen Lieder zu spielen. Genau solche Geschichten über alten oder auch moderneren Weihnachtsschmuck suchen wir. Viele dieser oft sogar selbst angefertigten Räuchermänner, Nussknacker oder Kerzenständer sind so schön oder einmalig, dass wir sie zu Weihnachten gerne allen SZ-Lesern einmal vorstellen möchten. Ebenso natürlich auch alte Christbaumkugeln, Adventskalender und anderes. Wir bitten Sie daher, liebe Leser, rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail, wenn Sie zu Hause einen Weihnachtsschmuck mit Geschichte besitzen, wie gut oder schlecht auch immer er erhalten sein mag. Die Bautzener Redaktion freut sich auf Ihre Anrufe und E-Mails.

Kontakt: Telefon 03591 49505010, sz.bautzen@ddv-mediengruppe.de

