Die SZ sucht Schneefotos Der Winter zeigt sich nicht nur in Bühlau von seiner schönsten Seite. Zeigen Sie uns doch mal, wo Sie jetzt draußen sind.

Und ab geht’s. Die Kinder der Bühlauer Kita Apfelbäumchen haben ihren Spaß an den schönen Seiten des Winters. Das Foto hat ihre Erzieherin gemacht und an die SZ Bischofswerda gemailt. Wir zeigen es gern. © Kita

Bahne frei, Kartoffelbrei! Die Kinder der Bühlauer Kita „Apfelbäumchen“ freuen sich riesig über den vielen Schnee. Jeden Tag geht’s für sie dick eingemummelt hinaus auf den Rodelberg. Freilich nicht nur in Bühlau ist derzeit viel los im Schnee. Der Winter lockt überall auf Rodelhänge, Pisten, Eisbahnen, in Loipen, zum Spaziergang oder in den Garten zum Schneemannbauen. Genießen Sie’s auch? Dann schicken Sie uns doch Ihr schönstes Winterfoto. Wir veröffentlichen es gern. Senden Sie Ihren Schnappschuss mit ein paar netten Zeilen einfach per Mail. Oder planen Sie eine öffentliche Party im Schnee? Einen gemeinsamen Rodel- oder Schlittschuhspaß? Dann mailen sie uns gern auch Termine an sz.bischofswerda@ddv-mediengruppe.de.

