Die SZ sucht die populärsten Görlitzer Sportler Alle Kandidaten sind am Freitag auf einer Doppelseite in der Zeitung und ab sofort im Netz zu sehen – dort kann auch gleich online abgestimmt werden.

Die Görlitzer BC Squirrels haben 2015 den Sonderpreis der Stadt für ihre viele Aktivitäten gewonnen, die Basketballer sind zudem der Vorjahressieger in der Kategorie Mannschaften gewesen – und stehen nun wieder zur Wahl. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Die Abstimmung zu den Sportlern des Jahres in Görlitz geht in eine neue Runde: Sie können nach der Premiere 2016 auch wieder online Ihre Lieblingssportlerin, Ihren beliebtesten Sportler und Ihre favorisierte Mannschaft wählen. Sechs Wochen haben Sie die Wahl zwischen 18 Kandidaten.

Eine Entscheidungshilfe bietet am Freitag eine Doppelseite mit Porträts aller Sportler. Ab sofort sind die auch im Internet abrufbar. Die Kandidaten wurden von einer Jury, bestehend aus dem Oberlausitzer Kreissportbund, der Stadt Görlitz und der Sächsischen Zeitung ausgewählt – aus Vorschlägen der Vereine und der Jury selbst.

Bei den Sportlerinnen stehen zur Wahl:

Bei den Sportlern haben sich als Kandidaten durchgesetzt:

Bei den Mannschaften sind gesetzt:

Basketballer der Görlitzer BC Squirrels

Handballer vom SV Koweg Görlitz

Tanzpaar Claudia Starke und Raphael Schmidt

Frauenfußballer vom FC Silesia Görlitz

4x50-Meter-Staffel vom SV Lok Görlitz

Tennis-Senioren vom TV Gelb-Weiß Görlitz.

Der Kreissportbund, die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und die Sächsische Zeitung sind als gemeinsame Ausrichter der Wahl und der abschließenden Sportlergala am 11. März in der Landskron-Kulturbrauerei gespannt, wer dieses Jahr die meisten Stimmen bei der traditionell größten Umfrage dieser Art in der Stadt sammelt. Abstimmen kann jeder – per Tippschein aus der SZ oder im Internet.

Zur Abstimmung geht´s hier.

