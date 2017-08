Die SZ startet am Montag Serie zur Bundestagswahl Der Wahlkampf hat begonnen. Alles über die Direktkandidaten und die Folgen der Politik für die Leute vor erfährt der Leser ab Montag täglich in der SZ.

Wie hier am Görlitzer Weinberg stehen überall im Kreis die Wahlplakate der Parteien.

Region. Die Dichte der Wahlplakate hat überall im Kreis in den vergangenen Tagen zugenommen. Ein untrügliches Zeichen, dass die Bundestagswahl am 24. September naht und der Wahlkampf an Fahrt gewinnt. Dem trägt die Sächsische Zeitung Rechnung und beginnt in den Lokalausgaben im Kreis Görlitz am Montag ihre tägliche Serie zur Deutschland-Wahl.

Wir stellen die aussichtsreichsten Direktkandidaten vor, gehen der Frage nach, welche Folgen die große Politik für den Bürger vor Ort hat, was gut ist und was sich ändern sollte. Zum Abschluss vereint schließlich eine Podiumsdiskussion am 20. September im Görlitzer Bahnhof noch einmal die Direktkandidaten zu einer Diskussionsrunde.

Auch im Internet wird es ein spezielles Angebot geben: Einen Wahlcheck der Kandidaten auf wichtige Fragen. Er wird demnächst freigeschaltet. Los geht es am Montag mit einer Bilanz: Was haben die vergangenen vier Jahre gebracht? (szo)

