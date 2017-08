Die SZ lädt zum Wahlforum Sechs Kandidaten von CDU, Linke, SPD, AfD, Grüne und FDP diskutieren in Pirna. Und Sie können mit dabei sein.

Es sind nur noch gut fünf Wochen bis zur Bundestagswahl. Trotzdem sind viele noch unentschieden, wo sie am 24. September in der Wahlkabine ihr Kreuz machen werden. Im jüngsten Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen haben mehr als zwei Drittel der Befragten angegeben, dass sie sich neben der in der Wahlabsicht genannten Partei noch (mindestens) eine weitere Partei vorstellen könnten, zu wählen. Lediglich 31 Prozent sind genau auf eine Partei festgelegt.

Um die Entscheidung zumindest im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu erleichtern, hat die SZ sechs Direktkandidaten zu einem Podiumsgespräch eingeladen. Am Donnerstag, 24. August, 18.30 Uhr, diskutieren in der Pirnaer Kleinkunstbühne Q 24 Klaus Brähmig (CDU), André Hahn (Die Linke), Klaus Wolframm (SPD), Frauke Petry (AfD), Lothar Brandau (FDP) und Ines Kummer (Grüne) über Themen wie innere Sicherheit, Dieselskandal und Umgang mit Flüchtlingen. Moderiert wird das Forum von den SZ-Redakteuren Domokos Szabó und Christian Eißner.

Für die Veranstaltung, die von Pirna TV aufgezeichnet wird, vergibt die SZ 80 Gratis-Karten. Bewerben kann sich um diese jeder per E-Mail (sz.pirna@ddv-mediengruppe.de) unter Angabe seines vollständigen Namens und seiner Adresse. Pro Interessenten stellen wir maximal zwei Karten zur Verfügung. Wer eine eigene Frage an einen oder mehrere Kandidaten hat, kann diese in der E-Mail mit übermitteln.

