Die SZ als Fernsehstar Die SZ holt den Kultfilm „Schlager einer kleinen Stadt“ ins Biertheater. Und dazu gibt’s eine Menge zu erzählen!

Gleich zum Auftakt der neuen Sendereihe „Schlager einer kleinen Stadt“ aus Radeberg wird auch die „Sächsische Zeitung“ sozusagen zum „Fernsehstar“. Neben Sänger Volkmar Böhm (l.), der im Bahnhof zu erleben ist. © Repro: SZ

Zugegeben, das Wort Fernsehstar ist dann vielleicht doch ein wenig übertrieben. Aber eine interessante Nebenrolle, eine durchaus wichtige noch dazu, spielt die „Sächsische Zeitung“ hier dann trotzdem. Im Dezember 1964 nämlich, in der ersten Folge der neuen Reihe „Schlager einer kleinen Stadt“, die damals in Radeberg gedreht worden war.

Schlagerstars waren dafür in die Bierstadt gekommen, hatten für die Musik gesorgt und zwischendrin traf sich Fernsehmoderator Heinz-Florian Oertel dann mit Radebergern. Am Arbeitsplatz, auf der Straße, im Museum. Und es gab eine Menge Interessantes über Radeberg zu erfahren. Über das hier gebraute Bier, hier produzierte künstliche Zähne und Fernsehgeräte.

Und gleich zum Auftakt kam dann eben auch die „Sächsische Zeitung“ ins Spiel. Oder besser gesagt, ins Bild. Ins Fernsehbild. Denn der erste Sänger, der in der neuen Sendung auftrat, war Volkmar Böhm, der am Radeberger Bahnhof filmreif aus dem Zug ausstieg und dann auf dem Bahnsteig und in der Empfangshalle sein Lied von der „großen Liebe“ sang, die in einer „kleinen Stadt“ wohne, wie ihm der Texter da auch die flotten Noten beigefügt hatte. Und was natürlich auch bestens zum Start in diese Sendung passte.

Und während Volkmar Böhm nun also durchaus inbrünstig singend vorm Bahnhofskiosk von der besagten „großen Liebe“ berichtet und sich dafür auf eine mitten ins Fernseh-Bild platzierte Bank setzt, wurde kurzerhand auch noch ein zeitungslesender Herr neben den Sänger drapiert. Als belebendes Element sozusagen.

Wobei der zeitungslesende Herr, der sich zunächst ganz interessiert hinter seiner Zeitung versteckt, dann doch noch eine kleine Rolle übernimmt. Er muss nämlich zum Ende des Liedes aufspringen, ein wenig empört schauend seine Zeitung zusammenfalten und dann kopfschüttelnd auf den noch immer inbrünstig singenden Sänger blickend die Szenerie verlassen.

Und die Zeitung, die der Mann dabei in die Kameras hält, ist eben eine „Sächsische Zeitung“, die auf diese Weise nun also zu ihrem Auftritt in der neuen Fernsehreihe kommt. Zu erleben übrigens noch einmal auf großer Leinwand. Denn die SZ holt gemeinsam mit dem Biertheater den Kultfilm am 11. Mai nach Radeberg! Zeitzeugen werden zu Wort kommen, und so manche Geschichte wird zu erzählen sein.

