Die Supersammler Grundschüler aus Hermsdorf waren bei einer sachsenweiten Altpapier-Sammelaktion spitze. Der Einsatz wurde nun belohnt.

Die Mädchen und Jungen der Hermsdorfer Grundschule halten ihre Sieger-Urkunde in die Höhe. Sie haben erneut den Wettbewerb „Sachsen sucht den Supersammler“ gewonnen. © Egbert Kamprath

Sie haben es wieder geschafft: Die Kinder der Grundschule Hermsdorf im Erzgebirge haben in diesem Jahr erneut bei der großen Altpapier-Sammelaktion „Sachsen sucht den Supersammler“ Platz eins errungen. Stolz hielten die Hermsdorfer Schüler nun die Siegerurkunde in die Höhe. Sie haben beim Wettbewerb der Heidenauer Entsorgungsfirma Kühl das meiste Altpapier gesammelt und so den nächsten Titel bei dem Wettbewerb geholt. 54,16 Tonnen Zeitungen haben sie im Ort und in Hermsdorfs Nachbargemeinden zusammengetragen. Das gesammelte Altpapier wird in den Wirtschaftskreislauf zurückgegeben.

Jedes der Kinder hat im Schnitt jeweils fast eine Tonne zusammengetragen. Das waren noch einmal zehn Kilo mehr als im Vorjahr. Oft musste bei den Aktionen im Frühling und Herbst der fahrbare Untersatz der Eltern mit einbezogen werden, um die Massen an Altpapier zu transportieren.

Auch Geschwister, Omas und Opas haben kräftig mitgesammelt. Die Mühe hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Von den 1 000 Euro Preisgeld wird am Montag für alle 52 Schüler eine Theaterfahrt nach Freiberg zur „Schneekönigin“ bezahlt. (ek/skl)

