Die Suche nach Schnäppchen und Stammzellenspendern Das DDR-Museum veranstaltete einen Trödelmarkt. Der Erlös geht an den leukämiekranken Louis aus Kurort Rathen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Linda Kaden (2.v.r.), Tochter des Leiters vom DDR-Museum Pirna, und André Umbusch präsentierten am Stand des Museums allerlei aus DDR-Zeiten, unter anderem verschiedene Sandmännchen und Haushaltsgeräte – alles für einen guten Zweck. © Daniel Förster Linda Kaden (2.v.r.), Tochter des Leiters vom DDR-Museum Pirna, und André Umbusch präsentierten am Stand des Museums allerlei aus DDR-Zeiten, unter anderem verschiedene Sandmännchen und Haushaltsgeräte – alles für einen guten Zweck.

Uta Riegert (vorn) aus Sebnitz und Felix Rößner (r.) aus Chemnitz, waren zwei von immerhin elf Leuten, die sich von der DKMS haben typisieren lassen. Für eine Stammzellenspende muss die Probe mit der des Kranken zu 100 Prozent übereinstimmen.

Für Besucher des DDR-Museums lohnte sich der Ausflug am vergangenen Samstag gleich doppelt. Bog man um die Ecke des großen Gebäudes an der Rottwerndorfer Straße in Pirna, tat sich eine Allee aus Ständen auf, durch die man zum Eingang flanieren konnte: Die Tische waren voll mit kleinen und großen Gegenständen, mit alten Küchengeräten, neuen Büchern, selbstgetöpferten Anhängern und CDs.

Der Anlass für den Trödelmarkt ist ernst. Louis, ein Elfjähriger aus Kurort Rathen, erhielt letztes Jahr die Diagnose Leukämie. Der Leiter des DDR-Museums, Conny Kaden, steht in Verbindung mit der Familie des Jungen. Er spendet ihr die volle Summe der Standgebühren, die die Händler im Voraus bezahlt hatten. Das soll die Familie unter anderem dabei unterstützen, Kosten zu decken, die die Krankenkassen nicht übernehmen. Am Ende der Benefizaktion kommen 800 Euro zusammen.

Auch das Museum hat einen Stand mit eigenen Angeboten aufgebaut. Diesen betreute Alexander Karras, ein Freund des Museums. „Alle Einnahmen, die bei uns reinkommen, gehen direkt an Louis“, sagt er. Bei ihm stöberte man durch Sandmännchenfiguren, Putz- und Scheuermittel, aber auch alte Spiele und Radios, alles DDR-Produktion. „Bei den Exponaten merkt man, dass noch auf Haltbarkeit produziert wurde. Das ist bei dem, was heute auf dem Markt ist, anders“, so Karras. Schon zu Beginn des Trödelmarktes konnte er einiges einnehmen, darunter auch Spenden.

Weiter in Richtung Eingang zeigte sich der Verein „Das Erzgebirge gegen Blutkrebs“. Er nutzte die Chance, die Trödelmarktbesucher über Leukämie aufzuklären und lud ein, selbst aktiv zu werden. Man konnte sich mithilfe von Wattestäbchen typisieren lassen. Die Proben von den Teilnehmern werden untersucht und in eine weltweite Datenbank aufgenommen. Stimmen die Merkmale dann mit denen eines Leukämiepatienten überein, wird man kontaktiert und könnte somit ein Leben retten. Wie schwierig es ist, einen geeigneten Stammzellenspender zu finden, beschrieben die Ehrenamtlichen des Typisierungsstandes den Interessierten. Umso wichtiger, dass sie auf das Thema aufmerksam machen und zu Gelegenheiten wie dieser Freiwillige in die Datenbank aufnehmen. Auch andere Händler auf dem Trödelmarkt haben direkt oder indirekt mit schweren Krankheiten wie Blutkrebs zu tun. „Als wir das Angebot bekamen, heute für diesen guten Zweck teilzunehmen, haben wir nicht lange überlegt“, sagt eine Händlerin, die extra aus dem Raum Cottbus angereist ist.

zur Startseite