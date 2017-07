Die Suche nach der Startelf Dynamos Trainer setzt gerade das Personal-Puzzle zusammen – der beste Torschütze spielt jedoch keine Rolle.

Trainer Uwe Neuhaus (M) spricht nach dem Testspiel gegen Stuttgart mit Rico Benatelli und Florian Ballas (l). © dpa

Der Trainer hatte sie im Kopf, schon zu Beginn der Vorbereitung. „Man bastelt sich das zusammen, wie es sein könnte“, sagt Uwe Neuhaus. Und dann kommt doch einiges anders. So ist das auch jetzt wieder bei Dynamo. Am 30. Juli starten die Dresdner zu Hause gegen den MSV Duisburg in die neue Zweitliga-Saison, aber wer aufläuft, ist noch nicht sicher.

Bis auf einen Stürmer, der noch verpflichtet werden soll, steht zwar der Kader. Das Problem: Es sind nicht alle Spieler fit. Im Trainingslager drehten Marco Hartmann wegen einer Innenbanddehnung im Knie und Aias Aosman nach einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel allein ihre Runden, Niklas Hauptmann musste sogar vorzeitig abreisen. Weil seine muskulären Beschwerden nicht abgeklungen waren, wurde noch einmal ein MRT gemacht. Am Montag gab der Verein Entwarnung. Die Untersuchung habe keinen weiteren Befund ergeben, Hauptmann werde vorerst dosiert trainieren.

Das gilt auch für Florian Ballas. Der Abwehrspieler war im Testspiel gegen Unterhaching umgeknickt, meinte zwar, es dürfte nicht so schlimm sein, aber bei seiner Vorgeschichte wollte er sich auf die Selbstdiagnose besser nicht verlassen. Im Mai hatte sich der 24-Jährige einen Einriss des vorderen Syndesmosebandes und der Außenbänder im linken Sprunggelenk zugezogen. Neuhaus sprach von einem „Supergau“, falls Ballas erneut wochenlang ausfallen sollte. Diesmal hat er Glück gehabt, die Bänder sind in Ordnung. Er wird ein paar Tage kürzertreten, aber der Saisonstart ist für ihn nicht in Gefahr.

Neuhaus erleichtert: „Ich bin froh, dass sich schlimmere Befürchtungen bei Florian nicht bestätigt haben und hoffe, dass auch Niklas möglichst bald ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. Wir werden aber bei beiden nichts überstürzen.“ Für den Fall der Fälle hätte der Trainer Alternativen, und genau darum geht es bei der Suche nach der Startelf: Wer harmoniert mit wem, und wer könnte für wen einspringen? „Man sieht im Training oder Spiel, dass der eine besser zu dem anderen passt, dann müsste man aber auch den reinnehmen und so weiter“, erklärt Neuhaus. „Oder es macht einer wie voriges Jahr Niklas Hauptmann eine überragende Vorbereitung. Das ist so vielschichtig.“

Wenn man allein die Torausbeute zum Maßstab nimmt, müsste eigentlich Binyam Belay beste Chancen haben. Immerhin hat der Äthiopier in den Testspielen dreimal getroffen, so oft wie kein anderer. Trotzdem bekommt der 18 Jahre alte Probespieler – wie am Montag bereits gemeldet – keinen Vertrag. Sportvorstand Ralf Minge begründete in einer Pressemitteilung: „Natürlich wollten wir uns einen Eindruck von Binyam verschaffen, aber es ging uns auch darum, dem Jungen die Möglichkeit zu geben, in den deutschen Profi-Fußball reinzuschnuppern.“ Er habe in den knapp drei Wochen wichtige Erfahrungen gesammelt, aber: „Dass der Schritt nach Europa fußballerisch für ihn eine Anpassung bedeuten würde, war klar.“ Jede Neuverpflichtung müsse sich „absolut stimmig in die Kaderplanung einfügen“.

Belay hat trotz seiner Trefferquote zweifellos taktisch noch einige Defizite, sein Potenzial ist jedoch erkennbar. Ob Dynamo eine Chance verpasst, es zu entwickeln, wird sich zeigen. Der Offensivspieler hatte nach Aussage seines Mentors Joachim Fickert – im Auftrag des Auswärtigen Amtes als fußballerischer Entwicklungshelfer in Äthiopien tätig – weitere Einladungen, unter anderem vom Schweizer Meister FC Basel.

Neuhaus setzt vorerst auf andere, und er sagt: „Dass einige normalerweise in der Stammelf sind, ist auch klar.“ Die Namen verrät er nicht, aber spätestens am Sonnabend, 16 Uhr, dürfte die Tendenz zu erkennen sein: bei Dynamos Generalprobe gegen den VfL Wolfsburg im DDV-Stadion.

