Die Suche nach den Besten Auch Sachsen wählt seine Sportler des Jahres – dabei stehen auch die Titelverteidiger erneut zur Wahl.

Gut 10 000 Sachsen haben sich bereits an der Umfrage zu den Sportlern dieses Jahres beteiligt. Bis zum 2. Januar 2017 können die Fans noch über ihre Favoriten abstimmen. Auch die Titelverteidiger stehen erneut zur Wahl: die Kugelstoß-Europameisterin und Olympia-Sechste Christina Schwanitz, der nordische Kombinierer Eric Frenzel, der zum vierten Mal hintereinander den Gesamtweltcup und zum dritten Mal in Folge das Triple im österreichischen Seefeld gewann, sowie die Handballer des SC DHfK Leipzig, die sich in der Bundesliga etabliert haben und erstmals im Final Four um den DHB-Pokal am 8. und 9. April 2017 in Hamburg stehen.

Zu denen, die sich schon entschieden haben, gehört Heike Fischer-Jung. Die Leistungssport-Vizepräsidentin des Landessportbundes (LSB) votiert für Doppelvierer-Olympiasiegerin Annekatrin Thiele, Europa- und Weltmeister Martin Schulz, der bei den Paralympics in Rio de Janeiro den ersten Triathlon gewann, sowie die Canadier-Zweier-Weltmeister und Olympia-Vierten Franz Anton und Jan Benzien.

Am 14. Januar stehen alle Gewinner fest. An dem Tag steigt die Gala im Dresdner Kongresszentrum. Das Ergebnis der Vorauswahl durch LSB und Sportjournalisten geht zur Hälfte ins Umfrageresultat ein.

