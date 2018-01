Die Suche nach dem Schuldigen hilft nicht

Der Elternbrief bringt auf’s sprichwörtliche Trapez, was seit Jahren im Verborgenen schwelt. Korrekt ist zweifellos: Der bauliche Zustand der Turnhalle in Sagar entspricht nicht mehr den Ansprüchen. Wenn heutzutage tatsächlich etwas mit den Kindern oder unterrichtenden Lehrern passieren sollte, schalten sich Versicherungen oder vielleicht sogar Anwälte ein, um zu prüfen, wer dafür verantwortlich ist. Aus der Schuldfrage kann dann schnell eine teure werden. Ämter und Behörden vermindern ihr eigenes Risiko, indem sie Vorschriften erlassen und deren Umsetzung kontrollieren. Der Satz „Wir machen das seit zwanzig Jahren so!“ ist für die Handelnden, aus denen sehr schnell die Betroffenen werden könnten, nicht wirklich hilfreich. Um beim Sprichwörtlichen zu bleiben, diese Medaille hat zwei Seiten. Die zweite lautet hier, festgelegte Maßnahmen nützen keinem, wenn sie unbezahlbar und damit nicht umsetzbar sind. Der Standpunkt der Gemeinde ist somit nicht falsch, er liefert nur die Erklärung, für das, was (nicht) geschieht. Ein Lösungsansatz wäre, zumindest für mich als Außenstehenden, wenn beide Parteien gemeinsam nach echten Lösungen suchen. Warum dieses oder jenes nicht geht, wer wann welche Versäumnisse begangen hat, wer damit angefangen hat oder wer nicht aufhören kann, kommt einem Schattenboxen gleich.

Auch andere Fragen müssen dringend beantwortet werden: „Welche Schule und Turnhalle hat bei einer Gemeindeehe von Krauschwitz mit Bad Muskau eine Zukunft? Werden die bestehenden Hallen von beiden Gemeinden genutzt? Hat die Grundschule Sagar in der jetzigen Form überhaupt eine Zukunft? Und wie lange? Ließe sich vielleicht doch mit dem Besitzer des Privatgrundstücks verhandeln, auf dem ein Teil der jetzigen Halle steht? Welche Fördermittel könnten in dem Fall beantragt werden? Soll ein Bewegungsraum, eine Sanierung oder gleich eine neue Halle her?“

