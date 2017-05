Die Suche nach dem Gottesacker Bevor die Nordostseite des Postplatzes in Görlitz neu gestaltet wird, untersuchen Archäologen den Untergrund.

Der Stadtplan aus dem Jahr 1852 zeigt die Frauenkirche noch am südlichen Stadtrand.

Der Stadtplan aus dem Jahr 1852 zeigt die Frauenkirche noch am südlichen Stadtrand.

Eine schlanke Frau im Safari Look, mit Khaki-Hose und weißem Sonnenhut; ein Mann mit schwarzer Trekking-Hose und suchendem Blick in den Augen. Sehen so Bauarbeiter aus? Der Bauzaun, der das Terrain zwischen der Frauenkirche und der großen Linde auf halbem Weg zur Post einhegt, wäre ein Indiz dafür. Der gelbe Bagger und die verschiedenen großen abgelegten Schaufeln auch. Und in der Tat hatte die Stadtverwaltung doch angekündigt, dass es Mitte Mai losgeht mit den Arbeiten zur Neugestaltung dieser Nordostseite des Postplatzes, der einmal Kirchplatz heißen könnte. Doch noch hängt kein Schild am Zaun, das über die Arbeiten informieren würde.

So sehen Passanten nur, dass es hier ungewöhnlich akkurat zugeht. Fein geschnitten sind die Kanten, die eine sandige Fläche einrahmen; diese Fläche, die etwa einen halben Meter unter dem Niveau der Straße liegt, ist sehr eben. Baugruben sehen anders aus. Aus der sandigen Fläche heben sich Reste von Ziegelmauern ab; zehn, zwanzig Zentimeter ragen sie am Rand der Kirche aus dem Boden. Sie sind untrügliche Anzeichen für das, was hier seit einer Woche vor sich geht: Bevor Neues gebaut wird, wird hier nach Altem gesucht. Fünf Monate lang werden Forscher des Landesamtes für Archäologie den Untergrund am Rand der Frauenkirche untersuchen, bevor der Platz hier umgestaltet wird. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern geht Grabungsleiterin Nicole Eichhorn mit einem Kollegen bis zu 90 Zentimeter in die Tiefe. Dafür können die Baggerschaufeln liegen bleiben. Dazu reichen kleine Spatel und Pinsel. Denn nichts soll kaputt gehen. Und nichts soll übersehen werden.

Schon 1996 und 2005 haben Forscher rund um die Frauenkirche nach Spuren der Vergangenheit gesucht. Vor zwanzig Jahren hatte das mit dem Abriss des Café Posteck und dem Neubau des C & A-Modehauses an derselben Stelle zu tun. Denn wenngleich die Post, das Kaufhaus, die teils prachtvollen Häuser rund um den Postplatz erst vor 100 bis 140 Jahren entstanden, reicht die Geschichte des Ortes bis ins hohe Mittelalter zurück. Damals lag dieses Terrain außerhalb der mit einem Wassergraben zusätzlich geschützten doppelten Stadtmauer. Die Kirche entstand in der Mitte des 14. Jahrhunderts als Sühne für eine Bluttat an mehreren Görlitzer Bürgern in der Region Friedland. Der dortige Herrscher, Friedrich von Biberstein, war mitverantwortlich für die Ermordung einiger angesehener Görlitzer Bürger. So zahlte er der Stadt eine große Summe Geldes, das für den Bau einer Kirche südlich der alten Stadtbefestigung eingesetzt werden sollte. So ist das Jahr 1349 als Gründungsjahr der Frauenkirche bekannt, die heute von Kaufhaus, City-Center und Post umgeben ist.

Zu damaliger Zeit war es üblich, dass ein Kirchhof zugleich ein Friedhof war – Gottesacker genannt. So wurden die Archäologen des Freistaats vor 21 Jahren auch tatsächlich fündig, als sie den Neubau des C & A-Warenhauses für Untersuchungen nutzten.

Doch was bringt die Suche nach Hunderte Jahre alten Gräbern von armen Görlitzern? Denn zunächst war dieser Gottesacker den ehrbaren, aber mittellosen Bewohnern der Stadt vorbehalten – und den weniger Ehrbaren.

Das, weiß der Görlitzer Ratsarchivar Siegfried Hoche, ist nur ein Teil der Geschichte. Ab dem 17. Jahrhundert wurde der Friedhof an der Frauenkirche gerne auch von vermögenden Bürgern für eine möglichst repräsentative letzte Ruhestätte ausgewählt. So stießen Archäologen vor 21 Jahren auch auf eine stolze Gruft aus dem 18. Jahrhundert. Grabbeigaben fanden die Forscher nicht, allenfalls Gürtelschnallen, Knöpfe oder Fäden von Brokatgewändern aus der Barockzeit. Dass die Gruft entdeckt wurde, war allerdings eher einem Zufall geschuldet. Denn damals wie heute gruben die Forscher nicht tief. Aber unter einem Bagger sackte plötzlich der Boden weg, ein Hohlraum tat sich auf. So hilft der Zufall auch der Wissenschaft.

Was die Archäologen diesmal erwarten, darüber gibt das Landesamt keine Auskunft. Man soll sie erst einmal graben und suchen lassen, heißt es in Dresden.

Vieles ist vermutlich schon in früherer Zeit zerstört worden, als man sich um die Bewahrung historischer Orte wenig scherte. Allerdings gab es vor knapp 200 Jahren noch einen besonderen Sinn für Pietät, den der legendäre Oberbürgermeister Gottlob Ludwig Demiani in Form tagelanger heftiger Tumulte zu spüren bekam. Der zupackende Modernisierer hatte so etwas geahnt, als er absichtlich nachts im Juli 1837 alte Gräber auf dem Hof der Frauenkirche umbetten ließ, um ein neues Leichenhaus zu errichten. Empörte Görlitzer, darunter auch viele junge Leute, protestierten massiv gegen die von ihnen befürchtete Leichenfledderei und Gräberschändung. Allerdings blieb der Friedhof in seinen Umrissen noch vollständig erhalten. Er reichte von der Frauenkirche bis hinter das heutige City-Center, also etwa bis zur Rückseite der Wohnhäuser an der Bismarckstraße.

Den größten Eingriff in den historischen Ort markierte Ende des 19. Jahrhunderts der Bau des Wilhelm-Theaters an der Stelle, wo seit 2002 das City-Center steht. Dieser Bau und die davor liegende Zufahrtsstraße verkleinerten das Friedhofsareal um mehr als die Hälfte der ursprünglichen Fläche. Auch bei einer ersten großen Neugestaltung des Postplatzes in den 1930er Jahren wurde auf die Zeugen früherer Jahrhunderte an der Frauenkirche kaum Rücksicht genommen. So ist ungewiss, was hier in den kommenden Monaten ans Licht kommen wird.

Dass wir im Alltag buchstäblich über Leichen gehen, ist übrigens nicht nur rund um die Frauenkirche der Fall. Wenn einige Tausend Menschen Anfang Juli den Auftakt des Viathea-Festivals auf der Margeritenwiese im Stadtpark genießen, denkt wohl niemand daran, dass er auf einem riesigen Gräberfeld steht oder sitzt. Vor gut 200 Jahren, während der Befreiungskriege gegen Napoleon war hier ein großes Feldlazarett, sagt Ratsarchivar Siegfried Hoche. Hunderte Soldaten überlebten die Kämpfe vor den Toren der Stadt nicht. Hier sind Soldaten aus ganz Europa begraben, sagt Ratsarchivar Hoche.

