Die Stunden von Radebergs Kult-Uhr sind gezählt Eigentlich ging sie nie wirklich richtig, die Uhr im Radeberger Stadtbad. Aber genau das machte sie irgendwie zum Liebling …

Noch hängt sie an ihrem angestammten Platz an den schmuck-sanierten historischen Umkleidekabinen im Radeberger Stadtbad: die Uhr, über die wohl jeder Badegast eine Geschichte erzählen kann. © Thorsten Eckert

Sie gehört längst zum Radeberger Stadtbad wie die noch aus DDR-Zeiten stammenden metallenen Pinguin-Papierkörbe: die runde Uhr an den historischen blauen Umkleidekabinen neben dem Schwimmerbecken.

Aber historisch ist sie nicht, verrät Badchef Frank Hantschmann. „Sondern es ist eine absolute Billig-Uhr, die wir vor etlichen Jahren mal für fünf Euro bei Ikea gekauft haben – und eigentlich ist sie noch nicht mal für den Außenbereich geeignet“, sagt er schmunzelnd. Früher gab es im Bad eine sogenannte „Mutter-Uhr“, die regelte, wie zu DDR-Zeiten in vielen größeren Betrieben, die Zeit für alle im gesamten Betrieb verteilten Uhren. „Bei uns war diese Uhr im Schwimmmeister-Raum und steuerte dann auch die alte Uhr oben an der Umkleidekabine“, beschreibt der Badchef. Als die „Mutter-Uhr“ den technischen Geist aufgab, musste dann also eine neue her. Und die fanden die Leute vom Stadtbadverein quasi nebenher bei einem Einkauf bei Ikea …

Und so wirklich richtig ging sie bisher wohl auch nie. „Mal ein paar Minuten vor, mal ein paar Minuten nach, aber exakt eigentlich nie“, fügt der Badchef an. Und genau das machte die Uhr wohl auch irgendwie zum Kult. Denn manchmal, das räumt auch Frank Hantschmann ein, verlängerte sie so auch die Badöffnungszeiten. „Jüngst zum Beispiel war eine Gruppe Österreicher hier“, erzählt der Badchef. „Und ich habe mich schon gewundert, warum die eigenltich nicht aus dem Wasser kamen, obwohl es schon längst Zeit gewesen wäre – aber sie verwiesen dann auf die Uhr“, sagt er.

Und die Uhr ging nicht nur einfach nach, sondern war gleich ganz stehen geblieben. Wie in letzter Zeit öfter, so dass die Stunden der Kult-Uhr nun wohl gezählt sind. „Wir werden uns wohl für die nächste Saison nach einer neuen Uhr umsehen müssen“, klingt Frank Hantschmann dann sogar ein bisschen traurig. Denn auch für ihn gehört die Uhr natürlich zum liebgewordenen Stadtbadbild. Und selbst, als vor einigen Jahren mit dem Bau des neuen Edelstahlbeckens auch die denkmalgeschützten Umkleidekabinen auf Vordermann gebracht worden waren, bekam die „Kult-Uhr“ ihren Platz zurück.

Bis zum 15. September hat sie nun noch sozusagen Schonfrist. Dann endet die diesjährige Freibadsaison in Radeberg. Und wahrscheinlich auch die Zeit der runden, kultigen Ikea-Uhr …

