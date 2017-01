Die Stunde der Job-Wechsler Nie wurden mehr Fachkräfte gesucht – jetzt lohnt sich die Suche nach einer neuen Firma.

Frank Grafe arbeitete 2012 als Fahrer und Schlosser bei Wieland Richter in der Spedition, inzwischen hat er in Stölpchen – vor der eigenen Haustür – einen Job. © SZ-Archiv/K.-D. Brühl

Wie viele Berufskraftfahrer Thomas Proschwitz vermitteln könnte? Er winkt ab: unendlich. Die Liste der Gesuche ist lang und fast täglich kommen neue Stellenanfragen dazu. Der hiesige Markt kann die Nachfrage längst nicht mehr erfüllen. Wieland Richter von der gleichnamigen Großenhainer Spedition hat deshalb inzwischen sechs Polen fest angestellt. „Es findet sich einfach niemand mehr!“, sagt Richter, der auch Präsident des Landesverbandes der sächsischen Verkehrsunternehmen ist. Eine Erfahrung, die auch Proschwitz macht. Doch wer polnische Arbeitskräfte will, muss gut bezahlen. „Wer denkt, die gibt`s billig – die Zeiten sind vorbei“, sagt Proschwitz.

Ob Speditionsgewerbe oder Baufirmen, alle buhlen um gute Leute. Da wird schon mal der Führerschein bezahlt für einen guten Lehrabschluss oder ein Firmenwagen gestellt. Nachfragen lohnt sich also. Gesucht werden Fachkräfte, die noch mit ihrer Hände Arbeit Geld verdienen wollen: Elektriker und Metallbauer, beides nahezu unbegrenzt, Reinigungskräfte, Lageristen, Handwerker jeder Couleur – erst vor einigen Tagen beispielsweise ist ein Angebot für einen Fleischer hereingekommen. Gesucht werden auch zunehmend Fachkräfte, die Reinigung und Service übernehmen, oder in Schlosserei und Lager arbeiten. Firmen haben aufgrund der hohen Automatisierung bei gleichzeitigem Kostendruck mehr Probleme, Fachkräfte ausschließlich für eine Tätigkeit anzustellen. Das kommt Wechslern und Quereinsteigern entgegen.

„Die Firmen fragen auch nicht mehr zuerst nach dem Vermittlungsschein, sie bezahlen“, so Thomas Proschwitz. Aus der Perspektive der Arbeitnehmer ist jetzt eine günstige Zeit für Wechsler. Einfach, weil der Bedarf an Fachkräften da ist und man mit gutem Gewissen sagen könne: Wer willig ist, bekommt Arbeit. Einzige Ausnahme bleiben da die Alleinerziehenden, für die der Markt schwieriger bleibt. A und O bleibt der Führerschein. Zwar ist der Bedarf an Bewachungskräften aus der Sicherheitsbranche inzwischen derart groß, dass auch Bewerber ohne Führerschein – aber mit der Sachkundeprüfung 34a – echt eine Chance auf Festanstellung haben.

Doch in anderen Branchen, wie dem Reinigungsservice, wird es ohne Führerschein nahezu aussichtslos. Der Grund: die Firmen haben Objekte in Gewerbegebieten, die nur mit dem Auto zu erreichen sind. Auch Schichtarbeit in Dresden ist ohne eigenen Pkw selten möglich. Die Züge fahren zwar am Tag regelmäßig, aber nicht morgens und abends. Großenhain ist aus der Sicht des Arbeitsvermittlers Proschwitz schlicht zu weit ab vom Schuss, selbst B 98 und B 101 sind ohne Überholspuren unattraktiv für Dresdner Pendler, von der Landstrecke über Großdobritz will er gar nicht erst sprechen.

Als Stadtrat beschäftigt Proschwitz diese Frage natürlich. Die Dresdner Sicht, das haben ihm Gespräche gezeigt, geht oft sogar soweit, dass viele in der Landeshauptstadt die Stadt Großenhain schon in Brandenburg vermuten. Diese Erfahrungen aus der eigenen Arbeit haben Thomas Proschwitz auch als Stadtrat skeptisch gemacht, dass wirklich irgendwann ein Großinvestor auf die 230 Hektar große Nordfläche des Großenhainer Flugplatzes kommt.

Die schlechte Anbindung an Dresden, aber auch das Image der Stadt beschäftigen ihn daher besonders. „Wir dürfen uns nichts vormachen, aus Sicht der Dresdner gibt es uns gar nicht.“

zur Startseite