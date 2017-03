Die stumpfe Waffe Bildung Südafrika investiert viel Geld in sein Bildungssystem. Doch die Ergebnisse sind ziemlich ernüchternd.

Die meisten Schüler der Xuma-Grundschule in Soweto stammen aus armen Familien. Für ihre Chancen in der Gesellschaft sieht es nicht sonderlich gut aus. © dpa

Ich sehe dich!“, faucht Lehrerin Nokuthula Musena einen Drittklässler an, als sie versucht, Ruhe in die Klasse zu bringen. Die Xuma-Grundschule gilt als eine der besten im Township Soweto, dem früheren Herz des Kampfes gegen die Apartheid in Südafrika. Musena muss heute in ihrer Klasse nur 41 Schülern die Sprache Zulu beibringen – doch viele Kinder passen nicht auf. In Südafrikas 25 000 öffentlichen Grundschulen drängen sich bis zu 60 Schüler in einem Klassenzimmer. In adretten Schuluniformen sitzen sie an abgenutzten braunen Tischen.

Für Nelson Mandela war „Bildung die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern“. Doch 27 Jahre nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis und dem Beginn der Demokratisierung hat Südafrikas Bildungssystem anscheinend die Waffen gestreckt. Die qualitativ schlechte Schulbildung hält Millionen schwarzer Südafrikaner zurück. Inzwischen entscheidet nicht mehr allein die Hautfarbe über die Bildung und Zukunft eines Kindes – es kommt lediglich aufs Geld an. Die Kinder der kleinen weißen Minderheit und der schwarzen Mittelschicht gehen auf teure und gute Privatschulen.

Forschern zufolge kann fast ein Drittel der Schüler nach sechs Jahren Unterricht kaum lesen und schreiben. In Naturwissenschaften sieht es nicht besser aus: In einer Studie der OECD belegte Südafrika bei 76 Ländern den vorletzten Platz. In einem afrikanischen Vergleich schnitt Südafrika, das am meisten entwickelte Land des Kontinents, schlechter ab als ärmere Länder wie Tansania und Simbabwe.

Für Südafrika ist das schlechte Bildungssystem Gift. Die Bevölkerung von derzeit rund 55 Millionen Menschen wächst stetig, aber die Wirtschaft stagniert. Die Arbeitslosenquote liegt bei über 27 Prozent. Experten sind sich einig: Signifikant verbessern wird sich die Lage nur, wenn das Bildungsniveau steigt. Die OECD schätzt, dass Südafrika schon bei einer moderaten Verbesserung der Schulresultate seine Wirtschaftsleistung bis 2030 mehr als verdoppeln könnte. Die Probleme sind dabei nicht in erster Linie fehlenden Mitteln geschuldet: Südafrika investiert mit 6,4 Prozent seiner Wirtschaftsleistung mehr Geld in Bildung als viele EU-Staaten.

Viele Schüler scheitern zudem an einer Sprachbarriere: Zu Hause wachsen sie mit den örtlichen Sprachen auf, etwa Zulu, Xhosa oder Sesotho. In der Schule müssen sie ab der vierten Klasse dann fast alles auf Englisch meistern. Wer Geld hat, kann die Probleme umschiffen. Das Gymnasium Northcliff etwa im gleichnamigen nördlichen Vorort von Johannesburg, punktet mit sehr guten Lehrern, einer Sporthalle, sogar einem großen Schwimmbecken. Dort fallen im Jahr 34 000 Rand Schulgebühren (2 350 Euro) an – mehr als eine Supermarktkassiererin in sechs Monaten verdient. Die teuersten Privatschulen kosten bis zu 100 000 Rand. Die Ungleichheit setzt sich an den Universitäten fort: Studiengebühren von bis zu 55 000 Rand pro Jahr kann sich nur eine Minderheit leisten.

Diese Probleme sind in der Xuma-Grundschule mit rund 900 Schülern weit weg. „Viele der Schüler kommen aus armen Familien, die Eltern sind arbeitslos, manchmal gibt es dort auch Gewalt“, sagt Lehrerin Lerato Motwhakane. (dpa)

