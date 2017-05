Die Stummschalter von der Telekom Die Görlitzerin Brigitte Westphal feiert Jubiläum: Einen Monat nach Vertragsbeginn fehlen ihr noch immer Telefon und Internet.

Brigitte Westphal weiß natürlich genau, wie ein Festnetztelefon aussieht. Nur privat benutzen kann sie zurzeit keins. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Brigitte Westphal sprachlos? Wer die quirlige Apothekerin vom Demianiplatz kennt, weiß, dass das gar nicht geht. Es geht tatsächlich auch nur elektronisch, dass ihr die Worte fehlen. Umso mehr schimpft Frau Westphal derzeit nun im direkten Kontakt, und schuld daran ist die Telekom.

Das Jahr 2017 war erst wenige Stunden alt, als Brigitte Westphal für ihren Privatanschluss mit der Telekom ins Geschäft kam. Für ihre Wohnung in der Innenstadt schloss sie einen Vertrag ab, in dem ihr der Magentafarbkonzern ab 11. April Telefon- und Internetanschlüsse über Glasfaser zusicherte. Sicherheitshalber war auch 2017 als Ziel-Jahr ausdrücklich ebenso vermerkt wie der Name des Tarifs.

Werbend steht auf dem Vertrag: „Erleben, was verbindet“. Heute weiß Frau Westphal, dass das stimmt: „Mit der Telekom kannste was erleben!“ Das erste Erlebnis erfolgte am 11. April: Die Umstellung auf den neuen Tarif sah so aus, dass lediglich ihr Internet-Anschluss gekappt wurde. Am 19. April gab es dieses Erlebnis für den Festnetzanschluss. Klar, der neue Vertrag gilt für Glasfaserleitungen. Die aber kennen Frau Westphals Wohnsitz gar nicht.

Fortan erlebt die Apothekerin fast täglich, was sich die Telekom unter Verbindungen vorstellt: Ob Beschwerde-, Kritik- oder Bitt-Anrufe – jede der vielen Anschlüsse dafür kommt in einer anderen Stadt heraus, kein Angerufener kennt den Stand vorherige Aussagen, außer Vertröstungen gibt es nur tolldreiste Ausreden. Zum Beispiel diese: „Den von Ihnen abgeschlossenen Tarif gibt es ja gar nicht mehr.“ Bei solchen Ansagen merken die Telekomer dann auch am entferntesten Ende des Kabels, dass Brigitte Westphal durchaus passende Worte findet. Zu Recht. Immerhin braucht sie Telefon und Internet nicht, um Backrezepte zu beplaudern, sondern dringend im Bereitschaftssystem der Apotheken und auch als Vorstandsmitglied der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz. Man könnte sagen, die von der Telekom inszenierte Warteschleife ist geschäftsschädigend. Entwürdigend sowieso.

Das erkannte tatsächlich auch ihr Vertragspartner. Zwar geht noch immer kein Internet, doch zumindest werden Festnetzanrufe auf ein Handy umgeleitet, dessen Kosten die Telekom tragen will. „Es tut uns sehr leid, dass es zu Unannehmlichkeiten gekommen ist“, teilte Telekom-Sprecherin Marion Kessing mit und versicherte, Frau Westphals Anschluss „per Eiltermin zum 5. Mai umstellen zu lassen.“ Tatsächlich begann schon am 8. Mai eine Firma, Glasfaserkabel zu verlegen. Die Monteure machten der Apothekerin Mut: „Nur noch zwei, drei Wochen, dann wird freigeschaltet.“

In diesen Tagen feierte Brigitte Westphal Jubiläum: „Ein Monat gekappte Kommunikation. Tusch!“ Nur gut, dass sie Apothekerin ist. Denn da findet sie wenigstens ein passendes Beruhigungsmittel.

