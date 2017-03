Gut zu wissen Die Studenten kommen Meißen verjüngt sich dank seiner Verwaltungs-Hochschule. Vielleicht werden die Aussichten sogar noch besser.

Ein Anblick, den man auch in Meißen gern sehen würde: Volle Hörsäle sorgen in Hochschulstädten für ein lebendiges Stadtbild. © Uwe Anspach/dpa

Der Semesterstart wird im Hambi gefeiert. Das Bierstübchen auf der Kurt-Hein-Straße verwandelt sich in eine Szene-Kneipe, welche Publikum selbst aus Dresden lockt. Vor dem Café Schreiber wird Latte macchiato mit Eierschecke serviert. Mausert sich Cölln zur neuen Neustadt?

So schnell geht es nicht, doch ein Anfang ist gemacht. Von 2016 auf 2017 haben sich die Zahlen der in Meißen neu eingeschriebenen Studenten um fast ein Drittel auf knapp 300 erhöht. Diese Angaben hat jetzt die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege veröffentlicht. Mit Stand vom September letzten Jahres lernen in Meißen derzeit knapp 540 Studenten. In einem dreijährigen Studium bildet die Hochschule im rechtselbischen Cölln – gepaart mit einem berufspraktischen Teil – in erster Linie Nachwuchs für Sachsens Ämter und die Justiz heran.

Der wird dringend gebraucht. Laut einem der SZ vorliegenden Prüfbericht gehen bis zum Jahr 2031 fast zwei Drittel der heutigen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst des Landes in den Ruhestand. Gleichzeitig gestaltet es sich schwieriger, ausreichenden und qualifizierten Ersatz zu bekommen. Der Grund ist der anhaltende Bevölkerungsrückgang und die damit sinkende Zahl an möglichen Bewerbern. Zwischen 2025 und 2027 fällt die Einwohnerzahl Sachsens unter die Vier-Millionen-Grenze. Allein um die bis 2031 absehbaren Personalverluste im Staatsdienst auszugleichen, müsste dann mindestens jeder fünfte sächsische Berufsanfänger in den öffentlichen Dienst wechseln.

Der Rektor der Meißner Hochschule Prof. Dr. Frank Nolden regt an, nicht zu warten, bis das Kind erst in den Brunnen gefallen ist. Sachsens Bildungswesen zeigt auf abschreckende Weise, welche Folgen es hat, wenn der demografische Trend ignoriert wird. Jedes Jahr benötigt der Freistaat etwa 1 300 neue Lehrer, um den Unterricht abzusichern. Schon in diesem Schuljahr mussten deshalb 700 Quereinsteiger eingestellt werden. Sollte dies auch in den Ämtern nötig werden, drohen Verhältnisse wie nach der Wende. Die fehlende Vertrautheit mit dem System der Bundesrepublik führte damals zu teils gravierenden Fehlentscheidungen der Behörden.

In Dresden sind diese Fakten bekannt. Derzeit wird diskutiert, dem drohenden Mitarbeiter-Mangel in den Ämtern durch eine Ausbildungs-Offensive an der Hochschule zu begegnen. Diese könnte in der Folge kräftig aufstocken. Durchaus denkbar, dass wieder Zahlen erreicht werden wie Anfang der 90er Jahre. Damals studierten und lernten insgesamt fast 2 000 künftige Staatsangestellte in Meißen.

Welche positiven Folgen der Zuzug von jungen Leuten für die Region haben kann, zeigt sich bereits am aktuellen Studenten-Zuwachs. Auch deswegen hat das Sächsische Innenministerium ein Investitionsprogramm vorgezogen. Für insgesamt drei Millionen Euro wird in den kommenden Monaten das Studenten-Wohnheim in Bohnitzsch generalsaniert. Seit 1993 ist die Anlage mit insgesamt 300 Plätzen in Betrieb. Hinzu kommt, dass sie zwischenzeitlich für mehrere Monate als eine der zentralen Erstaufnahmen des Freistaats für Asylbewerber genutzt wurde. Jetzt wird gründlich überholt. Die Zimmer erhalten neue Bodenbeläge, die Küchen moderne Herde. Sanitär-Handwerker wechseln komplett Duschen, Waschbecken und Kloschüsseln. Die Möglichkeiten für Freizeitsport unmittelbar neben dem Plattenbau soll erweitert werden. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Rektor Nolden lobt ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit dem Baumanagement des Landes und dem Innenministerium. „Wir haben hier einen hohen Grad an Zufriedenheit“, sagt er.

Sollte der Freistaat sich für eine Ausbildungsoffensive entscheiden, würde jedoch auch der modernisierte Block in Bohnitzsch nicht ausreichen. Dann müsste neu überlegt werden. Für Meißen und sein oft etwas stiefmütterlich behandelter rechtselbischer Teil Cölln würden sich neue Chancen auftun.

zur Startseite