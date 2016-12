Die Strompreise steigen Regionale Versorger wollen mehr Geld – nicht von allen.

Klingenberg. Fernsehen schauen, das Handy aufladen, Lampen anschalten – all das kostet ab kommendem Jahr mehr Geld. Die drei regionalen Stromversorger, Freitaler Strom und Gas (FSG), Enso und Envia M erhöhen ab 1. Januar 2017 die Strompreise. Während die in Dresden ansässige Enso künftig mehr Geld für den Verbrauchspreis, also pro verbrauchter Kilowattstunde, verlangt, drehen die Chemnitzer Envia M und die FSG an einer anderen Preisschraube. Die Unternehmen erhöhen den Grundpreis – also den Preis, den jeder Kunde fix zahlen muss, egal, wie viel er verbraucht.

Demnach zahlen Privatkunden der FSG zum Beispiel statt 94,68 Euro nun 119,65 Euro – eine Steigerung von rund 26 Prozent. Der Grund dafür seien massive Erhöhungen bei den sogenannten Netzentgelten, sagt FSG-Geschäftsführer Ulrich Rudolph. Die Netzentgelte sind eine Art Gebühr, die die FSG zahlen muss, um die Stromleitungen, die von den Kraftwerken irgendwo in Deutschland bis nach Freital führen, zu nutzen.

Im konkreten Fall habe der Netzbetreiber 50 Hertz Mitte Oktober darüber informiert, seine Preise um 60 Prozent anzuheben – unter anderem, weil das Stromnetz wegen der Energiewende ausgebaut werden muss. „Das hat uns, ehrlich gesagt, schockiert“, sagt Rudolph. Für die FSG entstehen dadurch Mehrkosten von rund 700 000 Euro pro Jahr. „Diese Summe müssen wir wieder erwirtschaften.“ Da es sich bei den Netzentgelten um Fixkosten für die FSG handelt, will das Unternehmen auch einen fixen Betrag an die Kunden weitergeben. Deswegen sei der Grundpreis und nicht der Verbrauchspreis erhöht worden.

Ähnlich argumentiert auch die Envia M, die nach eigenen Angaben in der hiesigen Region Kunden in Hartmannsdorf-Reichenau, Hermsdorf/Erzgebirge und in allen Klingenberger Ortsteilen außer Beerwalde und Paulshain mit Strom beliefert. Für die Kunden steigt der Preis um 2,17 Euro pro Monat – macht ähnlich wie bei der FSG rund 26 Euro pro Jahr. Anders als das Freitaler Unternehmen sind jedoch für Gewerbekunden keine Erhöhungen vorgesehen.

Rudolph und seine Kollegen haben festgestellt, dass der FSG-Grundpreis im Vergleich mit anderen Stromanbietern relativ niedrig ist. Die letzte Grundpreiserhöhung bei der FSG liegt zehn Jahre zurück. „Ostsachsen ist das Grundpreis-Paradies.“ Der Geschäftsführer kann sich deshalb nicht erklären, warum nicht auch alle Mitbewerber den Grundpreis erhöhen, sondern zum Teil den Verbrauchspreis – wie die Enso.

Wie Sprecherin Claudia Kuba mitteilt, steigt dort der Verbrauchspreis ab 2017 um 0,38 Cent pro Kilowattstunde auf dann 28,94 Euro. Ausgehend von einem durchschnittlichen Verbrauch macht das rund 22 Euro mehr pro Jahr. Als Grund für die Preissteigerung nennt Kuba einen Mix aus den steigenden Netzentgelten und steigenden Umlagen. Den größten Anteil macht die EEG-Umlage aus, mit der die Kosten der Energiewende auf die Allgemeinheit aufgeteilt werden. Nur noch etwa 20 Prozent des Strompreises können die Unternehmen selbst bestimmen. Der Rest setzt sich aus Entgelten und Umlagen zusammen.

FSG-Chef Rudolph betont, dass es in den vergangenen beiden Jahren trotz steigender Umlagen keine Preiserhöhung gab. Auch jetzt reagiere man nur auf die erhöhten Netzentgelte. Die höheren Ausgaben für die Umlagen könne man durch Einsparungen im Vertrieb und den derzeit recht günstigen Strompreis ausgleichen. Rudolph verhehlt aber nicht, dass einige Kunden verärgert auf die Preiserhöhung reagiert haben. Viele empfinden es als ungerecht, wenn Stromsparen nicht mehr belohnt wird. Auch ein Gartenlaubenbesitzer muss so etwa nun die 25 Euro mehr zahlen, obwohl er nur wenig Strom verbraucht.

Ob die Erhöhung zu vielen Kündigungen führt, ist offen. Laut Vergleichsportalen im Internet gibt es günstigere Anbieter als FSG und Enso. „Aber wir bieten einen guten Service vor Ort“, sagt Rudolph. Zudem sei die FSG als Sponsor im kulturellen und sportlichen Bereich tätig.

