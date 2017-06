Die Strippenzieherin von Jonsdorf Martha Pohla spielt im Sommerspektakel des Zittauer Theaters die heimliche Hauptrolle.

„Der König der Schmuggler“ kommt am 17. Juni auf die Waldbühne in Jonsdorf, hier mit Martha Pohla. © Matthias Weber

Zittau. So viel Heimlichkeit im Zittauer Theater: Das Sommerspektakel auf der Waldbühne in Jonsdorf heißt nicht nur „Der König der Schmuggler“. Es trägt den Zusatz „Das Geheimnis des Pascherfriedel“. Und Martha Pohla spielt die „heimliche Hauptrolle“, heißt es. Die 25-Jährige kommt gerade von der Probe. Warum das eine heimliche Hauptrolle ist? Sie lacht. Sie spielt die Wirtin. „Da kommt man erst mal nicht drauf“, sagt sie. Gut, eine Wirtin stellt man sich eher älter und nicht so gertenschlank vor. Aber Martha Pohla verrät noch mehr: Sie ist die Strippenzieherin. Sie führt das Gasthaus ihrer Eltern, die leben nicht mehr. Und sie hat einen etwas jüngeren Bruder, für den sie die Mutterrolle übernimmt. „Der hat nur Quatsch im Kopf“, erzählt sie. Er zieht mit den Schmugglern herum, das passt ihr nicht. Und ihm passt nicht, dass sie ihn erziehen will. Und schon sind wir mitten in der Geschichte, die in Jonsdorf spielt. Es geht um eine Schmugglerbande im Zittauer Gebirge.

Pferde sind auch wieder auf der Waldbühne. Martha Pohla hat für das Spektakel reiten gelernt. „Ich sitze das erste Mal überhaupt auf einem Pferd“, sagt sie. Wie jedes Jahr rücken die Zittauer Schauspieler dafür extra zu einem Training aus. Angst hatte die Schauspielerin nie. „Das sind ganz tolle trainierte Pferde“, sagt sie. „Das macht schon Spaß.“ Gekämpft wird auch in dem Stück mit Stangen, Degen und Schusswaffen. Martha Pohla freut sich: Das ganze Ensemble ist dabei, Statisten kommen noch dazu. „Das sind unglaublich viele Leute.“ Sie schwärmt von den Kostümen. Eine Gräfin spielt mit: „Die sieht bezaubernd aus.“

Es ist ihr zweites Sommertheaterstück in Jonsdorf. Im Herbst 2015 kam sie nach Zittau. Da staunt sie selber: „Wie die Zeit vergeht.“ Zuvor lebte sie auf Usedom, war ein Jahr in Australien, hatte eine Schauspielausbildung absolviert und ein Jahr an der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam gespielt. In Zittau bewarb sie sich, weil sie es spannend fand, dass das Theater im Dreiländereck liegt und mit anderen Theatern kooperiert. „Das macht unglaublich Spaß mit den tschechischen und polnischen Kollegen“, sagt sie, „da hatte ich eine gute Intuition.“ Sie freut sich auch schon auf die nächste Spielzeit, ihre Rolle als Kampfpilotin im Ein-Personen-Stück „Am Boden“ und die Hauptrolle im Musical „Cabaret“, in dem sie „tanzen und singen darf“.

Aber erst geht es auf die Waldbühne, wo noch das Geheimnis vom Pascherfriedel gelüftet wird. Welches, möchte Martha Pohla nicht verraten. „Nee“. Nur so viel: Beim Pascherfriedel weiß keiner, wer das ist. Die Chefin und Regisseurin Dorotty Szalma lässt sich nicht viel mehr entlocken. „Es gab tatsächlich den Pascherfriedel“, sagt sie, korrigiert sich aber gleich wieder. Also es scheint so, als habe er existiert. „Es gibt Geschichten über ihn.“ Ob er so einer wie Robin Hood war, der den Reichen nahm und den Armen gab? „Nee, der war ein Schmuggler“, antwortet Dorotty Szalma. „Er war ein sehr Netter.“ Also eher gut als böse? Die Regisseurin zuckt mit den Schultern. „Er ist nicht wie Karasek.“ Dem Räuberhauptmann, der in der Oberlausitz unterwegs war, ähnelt er also auch nicht.

Zittauer Sommertheater zurück 1 von 3 weiter Auf der Waldbühne Jonsdorf zeigt das Zittauer Theater „Der König der Schmuggler – das Geheimnis des Pascherfriedel“ von Axel Stöcker. Premiere ist am 17. Juni, 17 Uhr, die letzte Vorstellung am 13. August. Zudem gibt es Gastspiele auf der Waldbühne, u.a. 2.7. Hexe Baba Jaga, 7.7. Herkuleskeule, 9.7. Traumzauberbaum. Im Zittauer Klosterhof zeigt das Theater die Kriminalkomödie „Der Pavillon“ bis zum 11. August. Karten gibt es u.a. im Theater, Tel. 03581 474747, im SZ-Treffpunkt in Zittau sowie in den Tourist-Informationen in Löbau und Jonsdorf.

So wird das Geheimnis wohl erst bei der Premiere am 17. Juni gelüftet. „Das müssen die Zuschauer selbst herausfinden“, sagt Martha Pohla lächelnd. „Ich lasse mich auch gern überraschen.“

Lesen Sie hier, was das Görlitzer Sommertheater plant.

Lesen Sie hier, was sommerliche Theaterbesucher in Bautzen erwartet.

Alle Termine der Bühnen in Bautzen, Görlitz und Zittau sowie viele andere Veranstaltungen in der Oberlausitz stehen im neuen Veranstaltungskalender der SZ. Allein für das lange Pfingstwochenende gibt es rund 70 Angebote – von Live-Bands in Görlitz über Kabarett in Niesky und Flohmarkt in Ebersbach bis zum Mühlentag am Pfingstmontag.

zur Startseite