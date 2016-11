Die Striezelmarkt-Macher Alexander und Manuela Siebecke aus Pesterwitz sorgen dafür, dass der Dresdner Weihnachtsmarkt zum Erlebnis wird.

In ihrem Pesterwitzer Büro arbeiten Manuela und Alexander Siebecke an den Ideen für den Striezelmarkt. Die Vorbereitungen beginnen schon im Frühjahr. © Karl-Ludwig Oberthür

Eis glitzert auf einer Pfütze der Seitenstraße. Im Hof blühen noch Herbstanemonen. Dann wird es versteckt weihnachtlich. Peter Splitt, ein Darsteller des 582. Dresdner Striezelmarktes, öffnet die Bürotür. Der Pesterwitzer Dorfkern ist in der Nähe. Hier wird das Kulturprogramm für einen der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands gestrickt. „Dieses Programm ist sogar das umfangreichste von allen“, sagt Alexander Siebecke, der mit seiner Frau Manuela für die Events samt Technik verantwortlich ist.

Schauspieler Peter Splitt tippt am Rechner weiter. Er hat zu DDR-Zeiten schon das Brückenmännchen am Dresdner Kulturpalast gegeben. Seit diesem Jahr ist er als Frau Himmel am Radeberger Biertheater zu erleben. Auf dem Dresdner Altmarkt wird er bald als Räuchermann im Ensemble der zwölf traditionellen Striezelmarkfiguren Groß und Klein erfreuen. Jetzt aber ist seine Mitarbeit im Büro gefragt. „Schon seit gut sechs Monaten bereiten wir die Veranstaltungen mit unserem Team vor“, sagt Siebecke, der Chef der Event-Agentur Alexander & Partner. 195 Programmpunkte mit insgesamt rund 2300 Mitwirkenden seien geplant, so viele wie noch nie. „Es ist ein Mammutprojekt.“

Im Weihnachtsmarktprogramm neu sind die Themen-Freitage mit spezieller Musik, wie der Dresdner Swing- und Jazzabend am 16. Dezember. Am 26. November gibt es erstmals ein Adventskalenderfest. Eine neue Extra-Attraktion ist jeden Montagnachmittag auch vor der Geschichtenbühne zu erleben. Dort treten vier Schulklassen nach dem Prinzip des Spiels „Mensch ärgere Dich nicht“ gegeneinander an – als lebende Spielfiguren verkleidet.

Manuela Siebecke bringt die ersten Herzplätzchen mit Konfitüretupfen. „Ich fange auf dem Altmarkt jetzt an, das Märchenhaus, das Pflaumentoffel-, das Knusperhaus und das Wichtelkino einzurichten, damit es dort anheimelnd wird“, sagt die 37-Jährige, die besonders das Basteln betreut. „Jedes Jahr entwickeln wir neue Ideen und testen sie aus. Tolle Lehramtsstudenten unterstützen uns.“

Mit den Kindern auf dem Weihnachtsmarkt

Auf Freundinnen aus Pesterwitz wiederum kann Manuela Siebecke zählen, wenn Geschenke für rund 200 Kinder aus Heimen und benachteiligten Familien im Dresdner Rathaus liebevoll verpackt werden. Für die vorfristige Bescherung, die der Verein „Neue Art“ organisiert, haben auch Mädchen und Jungen aus Heimen in Freital und Tharandt ihre Wünsche aufgeschrieben oder -gemalt. Sponsoren helfen, dass sie in Erfüllung gehen. Die Aktion Lichtblick unterstützt das Projekt seit vielen Jahren. „Die Händler des Striezelmarktes steuern auch Geschenke bei, das Ensemble der zwölf Striezelmarktfiguren besucht die Kinder“, erklärt Manuela Siebecke.

Als Pflaumentoffel spielt Tochter Lily, 14 Jahre alt, mit. Sohn Paul, der zur Weihnachtsmarktzeit acht wird, gibt einen Zwerg. „So wachsen sie mit hinein“, sagt Siebecke, der selbst über seine Eltern mit dem Kulturbetrieb in Berührung kam. Der 44-Jährige hat Spielzeugbauer im sächsischen Kurort Seiffen gelernt. „Mit dem Studium der Kulturwissenschaften hat es leider nicht geklappt. Doch in diese Arbeit bin ich in der Praxis hineingewachsen. Heute lebe ich mit meiner Frau diesen Traum.“

Beide engagieren sich auch bei den Krabat-Festspielen in Schwarzkollm. Einige Darsteller von dort wirken im Ensemble des Striezelmarktes mit, wie die Schauspielerin Suzanne Kockat. Um Mitwirkende wie auch Tänzer oder Musiker fürs Kulturprogramm zu finden, geht Siebecke oft gezielt auf Suche. „Castings allein sind schwierig. Ich muss die Menschen näher kennenlernen. Das ist auch bei der Pfefferkuchenprinzessin so: Will es das Kind, oder wollen es nur die Eltern? Das zu prüfen, ist uns wichtig“, sagt der Unterhaltungschef des Dresdner Striezelmarktes.

Bereits seit 1991 schreibt Siebecke auch Texte für Geschichten und moderne Lieder, die jährlich auf einer Weihnachts-CD erscheinen. Der bekannte Synchronsprecher Joachim Knaps und andere bekannte Stimmen sind darauf zu hören. Auf dem „Weg der Wünsche“ von 2015 wickelten sie den Himmel schon mal „wie ein Geschenk in Sternenglanzpapier“.

Mit seiner Familie packt Alexander Siebecke die Gaben am Heiligabend erst spät aus, denn vorher wird auf dem Striezelmarkt teilweise schon abgebaut. „Das ist nicht einfach. Doch es funktioniert – weil unsere Kinder die ganze Zeit mit uns dort sind“, sagt seine Frau Manuela.

