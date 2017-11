Die Striezelmarkt-Fichte steht

Letzte Handgriffe vor dem Einpassen: Der Stamm der Fichte wird zurechtgesägt. © Sven Ellger

Der 583. Dresdner Striezelmarkt kann kommen: Die Striezelmarkt-Fichte steht.



Am Samstagmorgen um 8 Uhr wurde der 30 Meter hohe Baum im Tharandter Wald zwischen Hartha und Dorfhain gefällt, anschließend verladen und mit einem Sattelzug nach Dresden transportiert. Der 100 Jahre alte Baum wurde vor Ort um etwa zehn Meter gekürzt und anschließend in der dafür vorgesehenen Halterung auf dem Altmarkt verankert.



Es brauchte drei Versuche, um den Baum perfekt zu platzieren - gegen 12.40 Uhr war es vollbracht. Am Montag wird die Fichte mit einer Kette aus 16 200 LEDs geschmückt. Die Spitze wird ein großer Stern zieren.

Der Startschuss für den 583. Striezelmarkt fällt am 29. November. Traditionell wird der Striezelmarkt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche eröffnet. Online können sich Interessierte über Veranstaltungen, Händler und andere Themen zum Markt informieren. (szo)

