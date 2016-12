Die Striezelmarkt-Entdecker Die Sketchemacher Carsten Strauch und Mackie Heilmann staunen über Schnitz-Elche und Stollenzwänge.

Was es nicht alles gibt: Carsten Strauch und Mackie Heilmann staunen über räuchernde Räuber und Nussknacker-Ratten.

Gut belichtelt ist halb belichtet: Mackie Heilmann macht ein Selfi mit Dresdner Weihnacht, zur Erinnerung.

Eine Krume macht noch keinen Striezel: Carsten Strauch probiert Quark-stollen aus der Konditorei Krause.

Die Ratte guckt grimmig aus der bunten Nussknackerschar. „Vor der würde ich mich aber gruseln“, sagt Carsten Strauch. Etwas ratlos steht der Schauspieler vor dem brechend vollen Verkaufstisch. Holzfiguren gibt es hier: Gestiefelte Kater neben klassischen Husaren, Zauberer und Jäger vom alten Schlag, ein Elch, eine Krankenschwester mit Baby im Arm und etliche undefinierbare Wesen. Echte erzgebirgische Schnitzkunst. Darauf ist der gebürtige Hesse nicht vorbereitet. Weder in Berlin, wo er inzwischen lebt, noch in der alten Heimat gibt es eine Tradition mit solch sonderbaren Randerscheinungen. Aber das sagt Carsten Strauch so nicht.

Aus sicherer Entfernung deutet er die Designs. Anfassen ist zwar erlaubt, aber der Striezelmarktneuling lässt die Hände lieber in den Jackentaschen. Vielleicht wärmt er sich die kalten Finger an einer Niere. In Carsten Strauchs Kurzfilm „Das Taschenorgan“ findet ein Chirurg sie nach vollendeter OP in seinem Arztkittel und geht verzweifelt auf die Suche nach dem Patienten, dem sie fehlt.

Vielleicht fürchtet der Filmemacher mit bizarrem Witz aber auch, sich an den Holzmännlein einen Schiefer einzuziehen. Wie als Raubritter in der Comedy-Serie Sketch History. Dort taucht Carsten Strauch regelmäßig in Rüstungen verflossener Epochen auf. Mal zotteliger Mittelalterkrieger, mal smarter Römer. Zusammen mit dem Team der ZDF-Humorattacke auf die Weltgeschichte hat der 44-Jährige gerade den Deutschen Comedypreis gewonnen. Jetzt spielt er an der Comödie Dresden in „Der Nanny“ die Titelrolle.

Neben Bühnenpartnerin Mackie Heilmann. Die Schauspielerin war zu Beginn ihrer Karriere auf Schloss Einstein des Kinderkanals zu Hause. Später in der Comedy-Show Weibsbilder. Seitdem beweist sie ihr komisches Talent in zahlreichen Komödien. Neben Carsten Strauchs sparsamem Mienenspiel bietet sie mitreißende Begeisterung. „Ich habe zu Hause einen Weihnachtskranz geschmückt, alles rot-weiß, mit kleinen Fliegenpilzen. Guck, dort gibt‘s auch welche“, plappert sie munter drauf los. Außerdem liebe sie ihre Kloßfrau, die so lustig aus der Schüssel räuchert. „So eine?“, fragt Kollege Strauch. „Nein, meine sieht schön aus.“

Im Besucherstrom des Striezelmarktes konstant die Stellung vorm Stand zu halten, wird langsam anstrengend. Die beiden gehen weiter auf Entdeckertour. „Ich habe mir den Werbefilm über den Striezelmarkt angesehen“, sagt Carsten Strauch, „Sehr episch.“ Wie episch? Episch lang? „Naja, er lässt sich Zeit zum Erzählen.“

Geschichte eines Schokoriegels

Zu Recht. Schließlich hat der Markt eine maximale Geschichte. Das weiß der kontrollierte Komiker und hat sich entsprechend ausführlich auf den Schnupperbesuch zwischen Pyramide und Budenzauber eingestimmt. Auf der Suche nach weiteren Traditionen kommen die beiden an einem Grill vorbei. „Davon habe ich schon viel gehört“, sagt Carsten Strauch: „Das muss der berühmte Dresden-Döner sein.“

Mackie indes ist für Stollen am Stiel. „Gibt’s nicht?“, macht nix, aber echten Dresdner Christstollen will sie unbedingt probieren. So machen die Entdecker Halt am Stand der Bäckerei Krause. Dort liegen schon Häppchen zum Kosten bereit, und der freundliche Verkäufer erklärt, warum das Pfund dieses schöne goldene Siegel trägt, kleinere Stollen aber nicht. Dafür gibt es in Dresden Stollenwächter, und die erlauben das Gütesiegel halt erst ab einer bestimmten Abpackungsgröße. Guck an!

Im Bummelschritt kommen Carsten und Mackie an der Bühne vorbei. Dort gibt es gerade eine Weihnachtsgeschichte. „Das erinnert mich an die Märchen, die meine Freundin und ich als Kinder zu Hause einstudiert haben“, erzählt Mackie. „Mit Schneewittchen war dann der Bogen überspannt, das Stück ging ewig lang. Unser Publikum tut mir heute noch leid.“ Carsten Strauch wäre das wohl auch früher nicht passiert. Dabei hat der Kurzfilmer schon als Vierjähriger ein eigenes Theaterstück inszeniert. „Da war ich alles in einem: Autor, Regisseur und Schauspieler.“ Er weiß noch, es ging um einen Schokoriegel.

Im warmen Licht der geschmückten Bäume und Buden kriecht die Kälte in die Klamotten. Mackie hat den begehbaren Schwibbogen am Striezelmarkteingang entdeckt und besteht auf einem Blick von oben. Schön sieht’s aus. Zu Hause in Berlin meidet sie die großen Märkte und schwärmt für einen ganz kleinen, kaum kommerziellen. „Ich gehe nicht auf Weihnachtsmärkte“, erklärt Carsten Strauch. Vermutlich meint er es ernst.

Ob der Sketch-Historiker auf seinem Rundgang wohl Anregungen für eine neue Weltgeschichtenparodie entdeckt hat? Überraschung!

Mackie Heilmann und Carsten Strauch in Der Nanny, Comödie Dresden, 13. bis 18. Dezember, je 19.30 Uhr, am 17. Dezember auch 15 Uhr, am 18. Dezember nur 15 Uhr

