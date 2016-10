Die Straße ohne Namen Ein Leser wundert sich, dass eine Straße in Burgk nicht bezeichnet ist – und will das ändern.

Um diese Straße geht es. Sie führt von der Leisnitz zur Burgker Straße. Einen Namen hat sie nicht. © V. Kreh

Where the streets have no name – Wo die Straßen keine Namen haben. So lautet ein bekannter Song der irischen Popgruppe U2. Wie SZ-Leser Volkmar Kreh bemerkt hat, trifft die Zeile des Liedes auch auf Freital, genauer auf den Stadtteil Burgk und noch genauer auf eine Asphaltstraße, die von der Leisnitz hinunter zum ehemaligen Real-Markt an der Burgker Straße führt.

„Mir ist aufgefallen, dass eine viel befahrene Straße keinen Namen hat“, schreibt Kreh. „Es stehen ja Verkehrsschilder dort, also ist es eine öffentliche Straße. Mein Vorschlag wäre, die Straße ,Am Osterberg‘ zu nennen. Aber geht das so einfach?“

Die Stadt aber denkt nicht daran, der Straße einen Namen zu geben. „Die von dem Leser erwähnte ,Straße‘ ist beschränkt öffentlich gewidmet und trägt keinen amtlichen Namen“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Dies sei auch nicht unbedingt erforderlich, da die anliegenden Wohngrundstücke über die Straße Am Schlossgarten erschlossen und dementsprechend postalisch benannt seien. Außerdem sei die Straße nicht besonders ausgebaut und werde deswegen auch nicht für Umleitungen genutzt. All das wären Argumente, der Straße einen Namen zu geben. „Da dieser Weg keine wesentliche Funktion und keine Anlieger hat, wird eine Benennung seitens der Stadtverwaltung derzeit für nicht notwendig empfunden und ist aktuell nicht vorgesehen“, so Weigel.

