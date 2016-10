Die stolzen „Tina“-Damen Der Chef der Bischofswerdaer Parfümerie nennt seine Mitarbeiterinnen „Fleißbienchen“. Und dafür hat er auch allen Grund.

Peggy Scholz, Sarah Methner und Katrin Schurz (v.l.) gehören zum Team der Parfümerie am Altmarkt Bischofswerda – hier im neuen Laden, als begonnen wurde, die Regale einzuräumen. Auf dem Foto fehlen die Chefs Leontine und Lienhard Michel sowie Verkäuferin Henrike Ritscher. © Steffen Unger

Wohnen und arbeiten in Bischofswerda. Peggy Scholz weiß zu schätzen, dass sie das kann. Einen Arbeitsplatz in ihrer Branche in einer Kleinstadt zu finden, hält sie nicht für selbstverständlich.

Gleich gar nicht wegen der Konkurrenz zur grünen Wiese, tollen Geschäften in Großstädten und des Internethandels, der weiter wächst. Aber damit könne man es erfolgreich aufnehmen, sagt die Ehefrau und Mutter, die Drogistin von Beruf ist. Lernen durfte sie bei Winters in Bischofswerda. Nun ist aber die Parfümerie Tina am Altmarkt seit ein paar Jahren ihr Arbeitsplatz und sie hier die Filialleiterin. Ein Geschäft, das nicht nur für die Kunden ein Glücksfall ist. Peggy Scholz und ihre Kolleginnen sehen hier eine gute berufliche Zukunft.

Die Inhaber, Leontine und Lienhard Michel aus Kamenz, haben gerade in einen neuen Laden investiert. Ein paar Häuser weiter an der Ecke Altmarkt/Kirchstraße wird es am Sonnabendvormittag eröffnet: Verkauf, Fußpflege und Kosmetik auf zwei Etagen. Rossmann ist neuer Hauseigentümer und beansprucht die bisherigen Räume der Parfümerie für seine Erweiterung. Peggy Scholz sagt, man hätte es ihren Chefs nicht übel nehmen können, wenn sie deswegen ihren Laden in Bischofswerda jetzt geschlossen und nur in Kamenz weitergemacht hätten, statt viel Geld in die Hand zu nehmen für all das Neue. Aber wie die Chefs, so die Mitarbeiter. Alle hochmotiviert, sich gegenseitig schätzend und fordernd – was hier Ressourcen für Mut freisetzt. Als Lienhard Michel kürzlich in der SZ davon erzählte, wie seine Frau und er die Investition in den neuen Laden meistern, sprach er auch von „unseren Fleißbienchen“, davon, dass erarbeitet werden musste, was ausgegeben wird und dass daran die Mitarbeiterinnen durch ihre Arbeit großen Anteil haben. Fleißbienchen: Kann ein Chef liebevoller Dank sagen?

Geholfen, wo es nötig war

Anerkennung bestimmt das Miteinander im Laden, sagen die Angestellten. Allerdings sind auch die Ansprüche an jeden hoch. So kann es Peggy Scholz selbst nicht leiden, wenn sie oder Kolleginnen Kunden gegenüber nicht gut Auskunft geben können. „Wir helfen uns da gegenseitig und lassen uns auch helfen, damit das nicht passiert“, sagt sie. Dass es gut läuft, weil die Kunden gern kommen, ist also kein Zufall. Und auch nicht, dass das Bestellbuch für Kosmetik und Fußpflege voll ist. Dankbar schaut Peggy Scholz in Richtung ihrer Kollegin, Kosmetikerin Katrin Schurz. Richtig gut sei sie in ihrem Beruf, schon sie allein binde viele Stammkunden. Das mit dem Fleißbienchen treffe aber auf alle zu, auch auf Verkäuferin Henrike Ritscher und auf Sarah Methner, die als Kosmetikerin und im Verkauf arbeitet. Für eine Arbeit ist sich keine zu schade. Als in den letzten Wochen der alte Laden laufen musste, während der neue vorbereitet wurde, halfen die Frauen neben ihrer eigentlichen Tätigkeit, wo sie konnten, auch beim Fensterputzen, Gestalten und Einräumen. „Wir wissen, wofür“, sagt Henrike Ritscher. „Die Entscheidung liegt oft auch bei mir, bei uns. Das ist herausfordernd, das ist schön“, sagt Peggy Scholz. Und natürlich mache es auch stolz, wenn einem so vertraut wird.

Engagierte Truppe

Der neue Laden ist schick, auch durch schlichtes Weiß. „Er ist noch mal schöner, noch moderner und heller durch das viele Tageslicht“, sagt Katrin Schurz. Peggy Scholz sagt, sie war zuerst skeptisch, ob es so groß sein muss. Schließlich brauchen die Ausgaben Einnahmen: „Aber wir schaffen das. Wir wissen doch, was wir können.“ So wisse man, was Kunden sich wünschen von einem Geschäft wie ihrem, was es im Internet nicht gibt. Sicher zu sein, welches Parfüm man empfiehlt, weil es zum Typ passt, gehöre dazu, sagt Peggy Scholz. Nur wenn Kunden nach der Beratung im Internet kaufen, sei sie traurig. „Wir haben eine richtig gute Truppe, die sich engagiert. Das ist der Hauptgrund, warum wir in Bischofswerda weitermachen“, sagen die Chefs.

