Die Störche sind zurück Die ersten zwei Nester im Raum Bischofswerda sind wieder besetzt. Nun wartet Adebar auf seinen Partner.

In Frankenthal nistet der Storch am Ortseingang aus Richtung Goldbach. © Leserfoto: Undine Wolf

Wer war nun schneller? Der Bühlauer oder der Frankenthaler Storch? In beiden Orten landeten vor wenigen Tagen die ersten Weißstörche dieses Jahres in der Region Bischofswerda. Der Bühlauer Storch nistet auf dem Schornstein der Hexenburg. Die Frankenthaler Störche haben ihr Nest in der Grunaaue unweit der Straße aus Richtung Goldbach. Erfahrungsgemäß kommen die Männchen zuerst, die Weibchen bis zu drei Wochen später.

Beide Storchennester gehören zu den beständigsten im Raum Bischofswerda. Das heißt: In Bühlau und Frankenthal nistet nicht nur jedes Jahr ein Storchenpaar. Es brütet auch und zieht übern Sommer Junge groß. Im vergangenen Jahr waren es in jedem Nest zwei.

Nach Angaben der ehrenamtlichen Artenschützer gab es im Jahr 2016 auf dem Gebiet des ehemaligen Kreises Bischofswerda insgesamt acht junge Störche – außer in Bühlau und Frankenthal auch jeweils zwei in Groß- und Kleinröhrsdorf. Das waren weniger als im Durchschnitt der Vorjahre. (SZ)

