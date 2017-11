Die Stimmen vom Tharandter Wald Der Chor Kurort Hartha begeistert das Publikum seit 20 Jahren mit seinem Gesang. Nun gibt die Jüngste den Takt an.

Alles hört auf ihr musikalisches Kommando: Tine Steinmeier (l.) leitet seit diesem Jahr den Chor. © Karl-Ludwig Oberthür

Während sich die Dämmerung über den Ort legt und draußen Stille einkehrt, wird im Inneren des Kirchgemeindehauses eine lebhafte Melodie angestimmt. „Wir feiern ein Fest der Freude, die uns erfüllt in dieser Zeit“, singt der Chor in Kurort Hartha. Die frohe Botschaft ist den Sängern bedenkenlos abzunehmen. Die Stimmen zaubern Gänsehaut, spätestens die A-cappella-Version Peter Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein“ schafft das auch bei Hartgesottenen. Tine Steinmeier ist zufrieden. „Das klang gut, oder?“, fragt sie anerkennend in Richtung der Chormitglieder. Es folgt keine Widerrede. Und schon stimmt die Chorleiterin ein neues Lied an.

Seit diesem Jahr hört alles auf das musikalische Kommando der jungen Dresdnerin. Nachdem die vorherige Leiterin aus gesundheitlichen Gründen den Posten aufgeben musste, hat Tine Steinmeier die künstlerische Leitung des Chores in Kurort Hartha übernommen. Mit ihren 32 Lenzen gibt nun die Jüngste im Bunde den Takt an – und das sogar zum Jubiläumsjahr. Seit 20 Jahren besteht der Chor in Kurort Hartha, auch wenn schon seit mehr als hundert Jahren in dem Tharandter Ortsteil gesungen wird. 1902 legte der Männergesangsverein „Lied hoch“ den Grundstein für die stimmgewaltige Entwicklung in dem heute rund 2 000 Einwohner zählenden Ort. In den Kriegswirren löste sich der Chor aber auf und auch spätere Versuche, einen gemischten Chor zu gründen, scheiterten. Im November 1997 schließlich nahmen sangesfreudige Frauen das Zepter in die Hände. Unter der Chorleitung von Angelika Hupe haben sich die Hobbysänger in den vergangenen 20 Jahren ein beachtliches Repertoire erarbeitet. Das Spektrum reicht von Volksliedern über Kunstlieder und geistliche Lieder, Spirituals und Gospels bis hin zu Opernchören. Anlässlich des Jubiläumsjahres hat der Chor gerade seine dritte Musik-CD produziert. Für dessen Erfolg sorgen auch viele Sponsoren. Vor allem die Sächsische Bau GmbH hat maßgeblich die Arbeit der Sänger unterstützt und zum Gelingen des Chores beigetragen.

Das abwechslungsreiche Programm, das den Chor seit Jahren ausmacht, gefällt der neuen Leiterin. Ihre Mutter singt seit Langem im Chor mit. So fand sie vor knapp fünf Jahren den Anschluss und verlieh dem Chor ihre Sopranstimme. Den Chor zu leiten, sei zunächst nicht ihr Plan gewesen. „Ich bin da reingestolpert“, sagt Tine Steinmeier schmunzelnd. Von ihrer Vorgängerin könne sie sich aber viel abgucken. Von ungefähr kommt die Entscheidung dennoch nicht. Tine Steinmeier hat nicht nur eine Gesangsausbildung, sondern arbeitet auch als Musiklehrerin. Zum 20. Bestehen des Chores bringt sie nun frischen Wind in die Truppe – und in das Liedgut auch etwas neuzeitlichere Klänge.

Auftritt in der Kreuzkirche

Bei den aktuell rund 40 Chormitgliedern kommt der Stil der jungen Leiterin an. „Da ist Schwung dahinter“, sagt Peter Natusch. Einmal, erzählt das Höckendorfer Chormitglied grinsend, habe die junge Frau sogar ihre Mutter während der Proben zur Konzentration ermahnt. Tine Steinmeier lacht und nimmt es sportlich: „Wir wollen doch etwas schaffen“, sagt sie. Das erarbeitete Repertoire und die allwöchentlichen Proben zum Montagabend haben den Chor in der Region bekannt gemacht. Im Schloss Wackerbarth, bei der Dresdner Schlössernacht und sogar in der Kreuzkirche Dresden standen die Chormitglieder bereits vor anspruchsvollem Publikum. „Vor allem der Auftritt in der Kreuzkirche war ein Erlebnis, allein schon wegen der Kulisse“, erinnert sich Robby Schramm. Der 57-jährige Vereinsvorsitzende singt seit 15 Jahren in Kurort Hartha mit und erinnert sich noch genau an seinen ersten Tag. „Ich habe mich bei der Leiterin vorgestellt und sie meinte, ich solle mich einfach hinsetzen und mitmachen“, erzählt der Pohrsdorfer und lacht: „Da war das Thema Aufnahme erledigt. Dabei hatte ich mich extra darauf vorbereitet, etwas vorzusingen.“

Den großen Jurytest müsse hier auch heute keiner bestehen, sagt Schramm. Auch, wenn singen zu können in einem Chor sicher von Vorteil sei. Man habe aber noch nie jemanden aus den Reihen verwiesen. „Wer nicht singen kann, merkt das selbst“, sagt er. In einem Chor trage man Verantwortung für alle, die auf der Bühne stehen. „Schließlich tritt man als Ganzes auf.“ Ein gewisses Maß an Aufregung und Anspannung gehöre ebenso dazu. Tine Steinmeier nickt: „Ein bisschen Lampenfieber muss sein“, sagt die Chorleiterin.

Sie ist nicht die einzige, die hofft, künftig weitere Freunde des Gesangs nach Kurort Hartha zu locken. „Wir werden nicht jünger“, stellt auch Robby Schramm fest. Über 50 Jahre, so schätzt er, sei das Durchschnittsalter der Chormitglieder. Der Älteste im Gesangverein ist Mitte 70. Da sei Nachwuchs willkommen, vor allem männlicher Natur. Das starke Geschlecht ist mit gerade einmal zehn Männerstimmen derzeit in der Minderheit.

„Wichtig ist es, Spaß an der Sache zu haben“, stimmt die Chorleiterin zu. Einem großen Chorwettstreit werden sich die Sänger, die übrigens nicht nur aus dem Kurort, sondern aus der ganzen Region kommen, nie stellen. Irgendwie leiste so ein Chor auch einen gesellschaftlichen Beitrag. Zum Beispiel, wenn im Seniorenheim Lindenhof zum Ständchen gerufen wird, oder zur Wanderung auf dem fünf Kilometer langen „Weg der Lieder“ durch den Tharandter Wald. Auch beim alljährlichen Harthebergfest haben die Sänger ihren festen Auftritt. Schon jetzt wird für das bevorstehende Weihnachtskonzert am 10. Dezember im Erbgericht Kurort Hartha geprobt. Dann soll es auch die neue CD geben. Eine Veranstaltung, bei der wohl wieder kein Platz frei bleiben wird.

Der Chor Kurort Hartha probt immer montags, 19 Uhr, im Kirchgemeindehaus auf der Bergstraße. Wer Interesse hat, kann vorbeikommen und mitmachen.

