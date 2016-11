Die Stimme der Tanzwochen Ralf Josat absolviert in der Arena derzeit 12-Stunden-Arbeitstage. Dabei dürfen Bonbons nicht fehlen.

Ralf Josat ist einer der beiden Moderatoren während der Tanzwochen. Es ist nicht die einzige Aufgabe, die er in der Tanzwelt übernimmt. © Sebastian Schultz

Ein kurzes Gähnen kann Ralf Josat während des Gesprächs nur mit Mühe unterdrücken. Man kann es ihm kaum verübeln: Seit am vergangenen Wochenende die Riesaer Tanzwochen gestartet sind, steht der 55-Jährige quasi ständig unter Strom. „Am Morgen bin ich meist gegen 10 Uhr in der Halle, manchmal noch ein klein wenig später“, erzählt der Chef des deutschen Tanzverbandes TAF. Und dann heißt es: durcharbeiten bis zum Ende des Wettkampftages, also meist bis etwa 23 Uhr. Angesichts dieses Pensums stellt sich die Frage: Wie hält man das zwei Wochen am Stück durch? „Och, wenn man es am Abend nicht übertreibt, dann geht das schon“, sagt Josat. Ansonsten helfen ihm die üblichen Mittel, um fit für den Moderatorenjob zu bleiben: Kaffee und Tee. „Und Tausende von Lutschpastillen“, sagt er und lacht laut. Schließlich darf vor allem die Stimme nicht versagen.

Abwechselnd mit Michael Wendt, dem Chef der International Dance Organization IDO, steht Ralf Josat dann auf der Bühne. Am Stehtisch vor sich die ausgedruckten Starterlisten und einen Laptop, über den später die Punktzahlen eingeblendet werden. Wer beim Moderatorenjob an die Stadionsprecher im Fußball oder die Gastgeber bei Talkshows denkt, der täuscht sich übrigens. Seine Hauptaufgabe sei es nicht, das Publikum zu unterhalten, erklärt Ralf Josat. „Ich bin kein Entertainer. Meine Aufgabe ist es, so neutral wie möglich durch das Programm zu führen.“ In erster Linie heißt das natürlich, die einzelnen Teilnehmer anzukündigen – ohne dabei jemanden zu bevorteilen. Etwas mehr Raum für Kreativität bleibe lediglich zu den Ländervorstellungen. Und manchmal muss der TAF-Präsident dann doch ein tröstendes Wort finden – insbesondere, wenn die Kinder auf die Bühne müssen.

Neutral zu bleiben, das ist Josat ohnehin gewohnt. Während er bei den Tanzwochen in Riesa die Moderation übernimmt, sitzt er bei anderen Veranstaltungen in der Jury. Er kann deshalb auch aus Erfahrung sagen, dass dieser Job noch einmal deutlich fordernder ist. „Die Juroren müssen während des gesamten Wettbewerbs voll konzentriert sein“, erklärt Josat. Denn die Punkte werden beim Showtanz in vier verschiedenen Kategorien vergeben. Wer bei einer Tanzveranstaltung Juror sein möchte, muss vorher nicht nur eine Schulung besuchen, sondern auch eine Probewertung abgeben. Zusätzlich zu den sieben Preisrichtern sitzt deshalb vor der Bühne auch in dieser Woche noch eine weitere Frau, die sozusagen als finalen Test Punkte für die einzelnen Auftritte verteilt.

Ralf Josats eigene Premiere als Juror liegt schon 30 Jahre zurück. „1986 bin ich angesprochen worden, ob ich das nicht machen möchte“, erzählt er. Danach sei er immer weiter reingewachsen, bis er 2010 von Michael Wendt auch das Amt des TAF-Präsidenten übernahm. Musik habe ihn schon immer interessiert, schon als Kind habe er gesungen und Ballett getanzt. Er habe das große Glück gehabt, seiner Passion nachgehen zu dürfen, sagt der 55-Jährige. „Ich wollte auch mal ein Betriebswirtschaftsstudium abschließen“, sagt er und lacht. Nach vier Semestern sei Schluss gewesen. Stattdessen eröffnete er seine eigene Tanzschule in Limburg an der Lahn. Dort ist er meist unter der Woche aktiv, an den Wochenenden geht es dann zu Tanzveranstaltungen.

Bei so einem Pensum wird schnell klar: Der Mann brennt für alles, was mit dem Tanzsport zusammenhängt. Die Wettbewerbe, auf denen Josat den TAF vertritt oder in der Jury sitzt, finden nicht nur in Deutschland statt. „Meist allerdings in Zentraleuropa, weil das für die meisten Tänzer mit dem Bus zu erreichen ist.“ Auch deshalb seien die Tanzwochen in Riesa so beliebt. „Es ist ein toller Austragungsort. Und auch in der Stadt ist alles nah und schnell zu erreichen, deshalb ist Riesa bei den Tänzern wirklich sehr, sehr beliebt.“

Etwas mehr als eine Woche bleibt Ralf Josat noch in Riesa. Danach ruft gleich die nächste Tanzveranstaltung. „Aber dann ist das Tanz-Jahr vorbei“, sagt er und lächelt. Kurz vor Weihnachten ist dann noch Zeit, sich ein wenig zu entspannen. (SZ)

