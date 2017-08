Die Stille nach dem Sturm Seit einem Jahr steht das Freitaler Leonardo leer. Hat das Gebäude eine Zukunft?

Um das frühere Hotel Leonardo scheint sich niemand zu kümmern. © Andreas Weihs

Blaulicht, Demonstranten, aufgeheizte Stimmung: Die Bilder aus Freital gingen durch die Medien. Wegen der Krawalle um das einstige Leonardo-Hotel war die Stadt bundesweit ins Gerede gekommen. Inzwischen ist es ruhig um die ehemalige Asylunterkunft in der Straße Am langen Rain geworden: Das Gebäude ist menschenleer, Gras und Unkraut wuchern vor sich hin. Vor den Garagen, auf dem Grundstück gleich nebenan, schrauben junge Männer an ihren Autos. Anwohner sitzen in ihren Gärten und genießen in der Abendsonne den Feierabend.

Ein Jahr ist es her, dass das Leonardo leergezogen wurde. Getan hat sich seither offensichtlich nichts. Es scheint, als würde sich niemand um das Grundstück kümmern. „Ich fahre hier jeden Tag mit dem Auto vorbei. Gesehen habe ich hier niemanden mehr“, erzählt ein Anwohner, der in einem der benachbarten Häuserblocks wohnt. Andere dagegen haben kürzlich eine Beobachtung gemacht. Sie wollen gesehen haben, wie mehrere Personen mit einem Transporter da waren und Gegenstände eingeladen haben. Einer der Männer habe gegenüber einem Anwohner behauptet, neuer Besitzer zu sein, erzählt ein Nachbar. Näheres ist aber nicht bekannt. „Wir hier glauben eh nichts mehr“, sagt der Herr.

Betrieben wurde das Heim einst von der Firma Pro Shelter. Das Unternehmen hatte sich zuletzt mit dem Landkreis überworfen. Die Kreisbehörde hatte immer wieder kritisiert, dass Pro Shelter die geforderten Auflagen, unter anderem zum Brandschutz, nicht umsetzt. Die Firma dagegen erklärte, die Forderungen erfüllt zu haben und das Heim nach dem Leerzug mit neuen Asylbewerbern belegen zu wollen.

Tatsächlich gab es ein Baugenehmigungsverfahren bei der Stadt, bestätigt Katrin Reis, Büroleiterin des Oberbürgermeisters. „Geplant war eine Unterkunft für Asylbewerber“, sagt sie. Das Verfahren aber sei im September 2016 zurückgezogen worden. Was aus dem Gebäude werden soll, wisse man auch nicht. Seit jeher sind die Unternehmensstrukturen um Pro Shelter undurchsichtig, so wie auch die Besitzverhältnisse um das Leonardo. Eine mit Pro Shelter verwobene Firma hatte das Hotel im Mai 2015 für fünf Millionen Euro gekauft. Ob ihr das Gebäude noch gehört, ist unklar. Pro Shelter selbst jedenfalls ist nicht erreichbar. Am Telefon des im Internet angegebenen Unternehmenssitzes in Berlin meldet sich eine Dame. Sie fragt, ob man wegen offener Rechnungen anrufe.

Die habe Pro Shelter durchaus, meint ein Anwohner. Die Versorger seien auf ihren Kosten sitzengeblieben, der Betreiber offenbar über alle Berge. Dass das Grundstück so schnell den Besitzer wechselt, glaubt er angesichts der Schulden nicht. „Ich habe keine Hoffnung, dass sich hier in den nächsten Jahren was tut“, sagt er. Zumal ein neuer Besitzer vermutlich erst mal investieren müsste. Die Auflagen, die etwa für ein Hotel oder ein Altenheim zu erfüllen sind, seien am Ende noch strenger als für eine Asylunterkunft. „Aber so ist es uns lieber als damals, wo es noch von den Flüchtlingen bewohnt war“, sagt er.

Einstige DDR-Kita steht auch leer

Auch um das zweite größere Asylheim in Freital – wenn auch nie in Betrieb gegangen – ist es still geworden. Die Zukunft der früheren DRK-Kita an der Dresdner Straße 288 ist ungewiss. Die kreiseigene Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz (GVS) hatte das sanierungsbedürftige Gebäude im März 2016 gekauft, um darin bis zu 120 Flüchtlinge unterzubringen. Doch weil zuletzt doch weniger Flüchtlinge nach Deutschland kamen, blieb das Haus leer. Das ist auch heute noch so. Bis auf kleinere Bauarbeiten ist nichts passiert. Wie es mit der Immobilie weitergeht, ist unklar. Schon länger laufen Gespräche. „Zurzeit wird eine Nutzung geprüft“, sagt Geschäftsführerin Margitta Gärtner. Ergebnisse stünden noch aus.

Ein Verkauf ist inzwischen aber nicht ausgeschlossen, bestätigt die GVS. Anders als noch vor ein paar Monaten, als das Unternehmen ausdrücklich noch keine Verkaufsabsichten hatte, gibt es inzwischen Überlegungen in diese Richtung. „Auch diese Möglichkeit wird geprüft. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen, dazu sind noch Gremienentscheidungen erforderlich“, sagt Margitta Gärtner. Sie rechnet damit, dass bis Jahresende eine Entscheidung getroffen ist. Potenzielle Interessenten gebe es bisher aber nicht.

