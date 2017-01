„Die Steuererhöhung war richtig und wichtig“ Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack erklärt, wie sich die Stadt die Großbaustellen dieses Jahr leisten kann.

Im SZ-Gespräch zieht Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (Wählervereinigung Tourismus) eine positive Bilanz nach seinem ersten kompletten Kalenderjahr im Amt. Die größten Herausforderungen stehen der Stadt aber noch bevor.

Herr Kunack, haben Sie Ihre alte Werbefirma endgültig aufgegeben oder halten Sie sich ein Hintertürchen offen?

Das Büro in Krippen habe ich aufgelöst. Ich hätte das Geschäft gern an einem Nachfolger übergeben. Das hatte sich 2015 aber nicht ergeben.

Wie bewerten Sie Ihr erstes komplettes Kalenderjahr als Bürgermeister?

Was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir auch anschieben und teilweise umsetzen. Große Vorhaben werden uns aber noch eine Weile beschäftigen. Dazu gehören der Elbkai – derzeit ist dort planmäßige Winterpause –, der Ostrauer Ring – hier ist der Fertigstellungstermin für Mitte 2018 geplant –, und der Feuerwehrersatzneubau in Krippen – hier laufen die vorbereitenden Abrissarbeiten. Auch bei der Beseitigung der Industriebrache an der Basteistraße hat die Stadt alles getan, damit dort Bauarbeiten beginnen können.

Woher hat die Stadt plötzlich das Geld für diese Großprojekte?

Für Elbkai, Elbpromenade und Feuerwehrersatzneubau stellen wir nur geringfügige Eigenmittel zur Verfügung. Der Rest sind Fördermittel. Diese außergewöhnlichen Vorhaben werden wieder eine Herausforderung an mein Team in der Stadtverwaltung sein. Es sind die letzten drei Maßnahmen aus dem Wiederaufbauplan Hochwasser 2013. Hier werden wir in Vorleistung gehen. Der Bau des Ostrauer Rings ist eine seit 2008 geplante Maßnahme und konnte im August 2016 endlich begonnen werden.

Wäre das ohne die Steuererhöhungen möglich gewesen, die Sie selbst noch vor Ihrem Amtsantritt 2015 als Stadtrat mit beschlossen hatten?

Dieser schmerzhafte Schritt war richtig und wichtig. Auch dadurch war es möglich, die genannten Vorhaben anzugehen.

Heißt das, es wird 2017 weitere Investitionen geben?

Ganz so dicke haben wir es aber trotzdem nicht. Auf den nötigen neuen Mannschaftstransportwagen wird die Krippener Feuerwehr noch warten müssen. Das Gleiche gilt für die Sanierung am Gerätehaus in Waltersdorf. Was wir dieses Jahr schon angeschoben haben, ist der Breitbandausbau. Der Vertrag mit der Telekom ist unterschrieben. Wenn alles gut läuft, könnten zu Weihnachten die ersten Wohngebiete schnelles Internet haben.

Sind die Großbaustellen damit die einzigen Herausforderungen für 2017?

Eine Herausforderung wird auch die Einführung der elektronischen Gästekarte sein, welche für den Vermieter eine Erleichterung der Gästeanmeldung bedeutet.

Für Bad Schandau gibt es ein Pilotprojekt in Kooperation mit dem Verkehrsunternehmen OVPS. Dabei gilt die Gästekarte als Ticket für Fähr- und Busverbindungen im gesamten Stadtgebiet sowie für Reinhardtsdorf, Schöna und Kleingießhübel.

Was haben Sie sonst noch so für Ideen für die Entwicklung der Stadt?

Es ist wichtig, denStandort Bad Schandau attraktiv zu halten und als infrastrukturelles Zentrum der Region weiter auszubauen. Die vorhandenen weichen Standortfaktoren für Kultur oder Freizeit müssen wir erhalten und verbessern, um die Stadt für junge Leute wieder attraktiv zu machen. Wir befinden uns in einer Tourismusregion, in die Bad Schandau eng eingebunden bleiben muss. Zum Deutschen Wandertag gab es viele positive Rückmeldungen, dass die Programme perfekt vorbereitet waren und bei den Teilnehmern bestens angekommen sind. Es wurde aber auch deutlich, dass Bad Schandau eine weitere Schlecht-Wetter-Variante haben müsste. Ich denke da an einen Indoor-Spielplatz.

