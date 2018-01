Die Sternsinger kommen ins Rathaus

Coswig. Lieder, prächtige Gewänder und leuchtende Sterne: Ins Rathaus kommen die kleinsten Sternsinger aus dem Christlichen Kinderhaus St. Martin am heutigen 8. Januar um 10 Uhr – Zuschauer sind herzlich willkommen, so Stadtsprecherin Ulrike Tranberg.

Bereits am Sonntagnachmittag waren die Sternsinger in Coswig unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+18“ bringen die Mädchen und Jungen der Coswiger Kirchgemeinden den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ heißt das Leitwort der 60. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist Indien. Mehr als eine Milliarde Euro haben die Kinder in Deutschland seit 1959 bei dieser Aktion gesammelt. (SZ/per)

