Die Sternschnuppe von Rom Bürgermeisterin Virginia Raggi muss wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs vor der Staatsanwaltschaft aussagen.

Bei ihrem Amtsantritt galt sie als Hoffnungsträgerin: Bürgermeisterin Virginia Raggi winkt vom Balkon des Rathauses in Rom. © picture alliance / dpa

Transparenz und Ehrlichkeit stand auf ihren Fahnen geschrieben. Sie war angetreten, um Rom zu retten, um die italienische Hauptstadt von Misswirtschaft und Klüngelei zu befreien. Doch das scheint der Bürgermeisterin von Rom in den ersten sieben Monaten ihrer Amtszeit irgendwie nicht gelingen zu wollen. Ganz im Gegenteil: Virginia Raggi steht nun sogar selbst im Fokus der Justiz. Gegen sie wird wegen Amtsmissbrauchs und Falschaussage ermittelt. In dieser Woche soll sie vor der Staatsanwaltschaft verhört werden. Ein erster Termin dafür war verschoben worden.

Der Skandal dreht sich um Renato Marra, dem Raggi den Posten als Direktor des Tourismussektors verschafft haben soll. Er ist der Bruder des einstigen engsten Vertrauten der Bürgermeisterin, Raffaele Marras. Der wurde Ende 2016 wegen Korruptionsvorwürfen in einem zwielichtigen Immobiliengeschäft verhaftet und sitzt seitdem im Gefängnis. Raggi erklärte bereits, die Ernennung Renato Marras sei wieder rückgängig gemacht worden. Sie sei unbesorgt, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite, und habe „vollstes Vertrauen in die Justiz – wie immer.“

Die Ermittlungen gegen Raggi sind der Höhepunkt einer ganzen Reihe von Fehltritten, die sich die 38-Jährige seit ihrer Wahl im Juni 2016 mit ihrem Personal geleistet hatte. So war ihre Umweltsenatorin Paola Muraro nach nur wenigen Wochen im Amt zurückgetreten – auch gegen sie wird ermittelt. Muraro hatte vor ihrem Amt jahrelang von der Müllentsorgungsfirma AMA ein hohes Berater-Geld eingestrichen und sollte nun in der Stadtregierung deren Misswirtschaft in den Griff kriegen.

Raggi ist nicht nur zunehmend ein Problem für die Hauptstadt. Die Anwältin war auch angetreten, um dem ganzen Land zu zeigen, dass die Fünf-Sterne-Bewegung hält, was sie verspricht – als Vorzeigeprojekt für deren Regierungsfähigkeit. Doch das strahlende Beispiel entwickelt sich immer mehr zu einem Desaster für die Bewegung. Auch das Wort Rücktritt schwirrt immer hörbarer durch Rom. Noch kann sich Raggi aber halten, solange der Kopf der Bewegung, Komiker Beppe Grillo, sie schützt.

