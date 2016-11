Die Sternestadt leuchtet An einem Baum beim Völkerkundemuseum in Herrnhut hängen jetzt 60 Sterne. Damit wird auch der Platz davor festlich illuminiert.

Der Geschäftsführer der Herrnhuter Sterne GmbH, Oskar Scholz (li.), und Bürgermeister Willem Riecke. © Rafael Sampedro

In Herrnhut leuchten seit Freitag noch mehr Sterne als bisher schon. Nun wird auch der Platz vor dem Völkerkundemuseum festlich illuminiert. Der Geschäftsführer

der Herrnhuter Sterne GmbH, Oskar Scholz (li.), und Bürgermeister Willem Riecke stehen unter dem Baum, an dem 60 Herrnhuter Sterne in unterschiedlicher Größe und Farbe hängen. Die Stadt begrüßt so ihre Gäste, die am Sonnabend den Weihnachtsmarkt und gerade in der Adventszeit die Manufaktur im Ort besuchen.

zur Startseite