Die Stelzenvögel können kommen Die Spendenaktion für das Görlitzer Theaterfestival Viathea ist wieder ein Erfolg: 3 500 Euro für eine zusätzliche Gruppe sind zusammen. Doch es war knapp.

Die Straßentheatergruppe Walt Raaf Theater aus den Niederlanden kommt im Juli zum Viathea. © PR

Das war ein denkbar knappes Finale: Exakt 3 510,17 Euro sind in den vergangenen fünf Wochen auf dem Konto des Fördervereins für das Internationale Straßentheaterfestival Viathea eingegangen. Benötigt wurden 3 500 Euro, um mit dem Walt Raaf Theater aus den Niederlanden eine zusätzliche Gruppe nach Görlitz einladen zu können. Von dem Geld sollen Gage, Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung der vierköpfigen Gruppe bezahlt werden.

Walt Raaf machen Theater auf Stelzen. Sie kommen mit dem Stück „Die Vögel“ nach Görlitz. Darin tragen sie schöne, kreative Kostüme und spielen mit dem Publikum, sind fröhlich und witzig. Um sie bezahlen zu können, riefen Förderverein und Sächsische Zeitung zur mittlerweile neunten Spendenaktion auf. „Diese Woche sind noch einmal sieben Überweisungen mit einem Gesamtbetrag von 630,17 Euro auf dem Konto eingegangen“, erklärt Petra Hoffmann vom Viathea-Förderverein.

Alles in allem haben 48 verschiedene Spender binnen fünf Wochen dafür gesorgt, dass 3 510,17 Euro zusammengekommen sind. „Das ist eine tolle Bilanz“, freut sich Petra Hoffmann. Die Spendensumme überweist der Verein jetzt direkt an das Theater als Veranstalter des Festivals, das dieses Jahr vom 6. bis 8. Juli stattfindet. Die Arbeit des Vereins ist damit freilich nicht beendet. „Wir sammeln weiterhin Geld und suchen ständig neue Mitglieder, die uns finanziell oder gern auch tatkräftig unterstützen wollen“, berichtet Petra Hoffmann. Auch während des Festivals wird der Verein in beiden Missionen vor Ort sein. Ziel ist es, immer am Anfang des Jahres 10 000 Euro an das Theater zu überweisen – zusätzlich zur SZ-Spendenaktion. Dieses Jahr hat beides geklappt. Alles Geld, das der Verein ab sofort erhält, fließt also bereits in das Viathea-Festival 2018. (SZ/ik)

Wer den Verein unterstützen will, kann sich unter Tel. 03581 470531 (Christiane Hoffmann) oder während des Festivals am Fördervereinsstand am Untermarkt melden.

zur Startseite