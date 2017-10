Die Steakhaus-Zeiten sind vorbei Die Schwarze Kunst hat einen neuen Betreiber. Er will das Lokal wieder zu seinen Ursprüngen zurückbringen. Eine „Nachtschwärmerkarte“ soll dabei helfen.

Robert Chylla ist neuer Betreiber der Schankwirtschaft „Zur Schwarzen Kunst“ in der Neißstraße. Er eröffnet am 1. Dezember. Den vorherigen Betreiber hat er nicht persönlich kennengelernt. Der hatte das Lokal im Sommer geschlossen. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Die „Schwarze Kunst“ ist für Robert Chylla ein Bestandteil seiner Jugend: „Ich bin oft hier eingekehrt, weil lange geöffnet war“, erinnert sich der heute 40-Jährige. Die urige Atmosphäre habe ihm gefallen, die Gemütlichkeit. „Und genau so soll es wieder sein“, sagt der gebürtige Görlitzer. Seit ein paar Wochen ist er der neue Pächter des Lokals in der unteren Neißstraße, konnte sich mit seinem Konzept gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen. „Als ich im Sommer gehört habe, dass die Kunst zu ist und ein neuer Pächter gesucht wird, habe ich mich in einer halben Stunde entschieden, dass ich es machen will“, sagt er.

Das nimmt man ihm ab: Robert Chylla sprüht vor Elan und Motivation, wenn er von seinen Plänen berichtet. Sein Konzept orientiert sich am alten Namen des Lokals: Schankwirtschaft „Zur Schwarzen Kunst“. Es soll wieder eine echte Schankwirtschaft werden, kein Steakhaus mehr. „Ich setze auf gutbürgerliche Küche, erschwingliche Preise und Studentenrabatt“, sagt Robert Chylla. Vor allem will er die Görlitzer als Kunden zurückgewinnen und Studenten dazu holen, das Wohnheim im Vogtshof ist schließlich nur zwei, drei Gehminuten entfernt. Auch polnische Kundschaft wünscht er sich. Sein Vater ist Pole, er ist zweisprachig aufgewachsen, kann also problemlos in beiden Sprachen bedienen. Auch die Speisekarten sollen zweisprachig sein.

Apropos Speisen: 21 oder 21.30 Uhr ist Küchenschluss, aber danach soll es eine „Nachtschwärmerkarte“ geben: Schmalzbrote mit sauren Gurken, Strammer Max, Wurst- und Schinkenplatten – und zwar mit Ware, die nicht aus dem Großmarkt kommt, sondern von kleineren Fleischereien. Geöffnet ist, bis die letzten Gäste gehen. Und die Speisen von der „Nachtschwärmerkarte“ sollen bis zum Schluss kredenzt werden: „Bei mir wird niemand hungrig nach Hause gehen.“ Der Starttermin für all das steht auch schon fest: Am 1. Dezember eröffnet er das Lokal mit einem Buffet und am 2. Dezember gibt es ein Livekonzert mit der Band Hawaii Toasters. Ab 3. Dezember startet dann die ganz normale Karte.

Dass Robert Chylla mal eine Gaststätte führen wird, war lange Zeit nicht abzusehen. Er hat ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung bei Karstadt gemacht, später dann eine zweite zum Bau- und Möbeltischler. In keinem der Berufe hat er dauerhaft gearbeitet, sondern zwischendrin zum Beispiel auch mal ein Geschäft für griechisches Raumdesign in der Elisabethstraße betrieben. Vor 15 Jahren ist er dann nach Nürnberg gezogen, hat dort auch Gastronomie-Betriebe mit aufgebaut: „Ich war für die Möbelausstattung und Kücheneinrichtung verantwortlich.“ Das war sein erster Kontakt zur Gastronomie. Später hat er auch mal für zwei, drei Jahre in einer Nürnberger Pizzeria im Service gearbeitet.

Vor vier Jahren zog es ihn schließlich zurück nach Görlitz und er wurde wieder Tischler, diesmal bei Bombardier, wo er am Innenausbau der Züge für die SBB mitgewirkt hat. Im April 2016 war dort für ihn Schluss. Jetzt ist er froh, mit der „Schwarzen Kunst“ eine neue Perspektive zu haben. Nach all dem Hin und Her will er jetzt „sesshaft“ werden, wie er es nennt: „Ich will die Kunst nicht wieder abgeben.“

Damit der Start gelingt, geht er die Vorbereitung sehr gründlich an. Zunächst hat er ein Team zusammengestellt mit zwei Köchen und zwei Kellnern, alles unverbrauchte Gesichter. „Ich habe niemanden irgendwo abgeworben“, sagt Robert Chylla. Jetzt laufen Bauarbeiten: „Vor allem haben wir entrümpelt und streichen alles neu“, sagt er. Baulich wird es bis auf den neuen Tresen und die nagelneue Küche keine großen Veränderungen geben. Die Gäste werden das Lokal komplett wiedererkennen, mit Gewölben, Kamin, Fellen, Deko an den Wänden – alles urig und gemütlich. Bis 31. Oktober soll alles Bauliche abgeschlossen sein, dann geht es an die Vorbereitungen für die Eröffnung. Da müssen Speisekarten erstellt, Mitarbeiter geschult, Arbeitsplätze eingerichtet und das Kassensystem in Betrieb genommen werden. Auch Probekochen ist wichtig, ab 1. Dezember soll ja alles richtig funktionieren.

Bei all dem Bewährten: Eine Neuigkeit soll es geben. Robert Chylla will auch einen Mittagstisch anbieten, ab 11.30 bis 14 Uhr. Im Winter nur am Wochenende, ab Ostern dann täglich außer Montag. Der erste Tag der Woche bleibt Ruhetag, an allen anderen Tagen ist ab 17 Uhr geöffnet.

zur Startseite