Die Stargäste der Parksäle Wolfgang Stumph, Stefanie Hertel, IC Falkenberg kommen nach Dippoldiswalde. Aber nicht nur sie.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die singenden Schwestern Anita (v.l) und Alexandra Hofmann kommen mit Stefanie Hertel im März zu einem Konzert im Rahmen ihrer Frauenpower-Tournee in den großen Parksaal nach Dippoldiswalde. Foto: Jörg Carstensen/dpa © dpa Die singenden Schwestern Anita (v.l) und Alexandra Hofmann kommen mit Stefanie Hertel im März zu einem Konzert im Rahmen ihrer Frauenpower-Tournee in den großen Parksaal nach Dippoldiswalde. Foto: Jörg Carstensen/dpa

IC Falkenberg singt im Mai Lieder über „Menschen auf Brücken“.

Die Bierhähne proben im Studio auch für den Auftritt in Dipps.

Zwei Höhepunkte im Programm der Dippoldiswalder Parksäle für 2017 stehen dieses Wochenende ins Haus. Am Freitagabend ist Wolfgang Stumph mit seinem Programm „Höchstpersönlich“ zu Gast. Am Sonntag kommt das russische Nationalballett und bringt das Ballettmärchen „Schwanensee“ auf die Bühne. Beide sind den Dippser Zuschauern gut bekannt. Das ist durchaus typisch für das Programm im Kulturzentrum Parksäle bis zur Sommerpause. Die Kulturhausleitung mit Angela Meisegeier und Silvio Reichel hat bekannte Künstler verpflichtet, die bewährte Inhalte bieten. Die Zuhörer in Dippoldiswalde erwartet eine Mischung aus volkstümlichen Konzerten, sächsischem Kabarett, Puppentheater für Kinder und klassischer Musik in der Meisterinterpretenreihe.

Drei große Konzerte sind im ersten Halbjahr geplant. Am 24. März wird Stefanie Hertel mit den singenden Schwestern Anita und Alexandra Hofmann im Rahmen ihrer Tournee „Frauenpower 2017“ in Dippoldiswalde auf der Bühne stehen. Auch sie ist den Volksmusikfreunden in der Region gut bekannt, beispielsweise von ihrem Auftritt im Eisstadion Geising. Am 5. Mai kommt IC Falkenberg mit seinem Programm „Menschen auf Brücken“ in den Parksaal. Auch er hat schon in Dippoldiswalde gesungen, damals zusammen mit Schülern in der Aula des Glückauf-Gymnasiums. Monika Martin bietet am 27. Mai eine Show mit ihren Titeln aus den letzten zwanzig Jahren unter dem Titel „Sehnsucht nach Liebe“.

Neben Wolfgang Stumph kommen noch weitere sächsische Kabarettisten in die Parksäle. So wird Gunter Böhnke mit seiner Begleitband am 4. Februar den Beweis antreten, dass die Sachsen gar nicht untergehen können, selbst wenn sie es wollten. Einen Monat später kommt Ellen Schaller nach Dippoldiswalde. Ihr Programm heißt „Prosecco für alle“ und zeigt ihre Wandlungsfähigkeit. Sie schlüpft am 10. März in verschiedene Rollen als Katastrophenfotografin, gestresste Lehrerin oder langmähnige Blondine. „Komödiantentum der besten Art“ versprechen die Veranstalter.

Franziska Troegner und Jaecki Schwarz präsentieren am 7. April Kriminalgeschichten unter dem Titel „Mit der Lammkeule auf dem Weg zum Himmel“. Die beiden spielen zehn verschiedene Rollen. Zu den festen Größen im Programm des Kulturzentrums gehören die Bierhähne. Die beiden sind seit 2010 regelmäßig in Dippoldiswalde zu Gast, so auch wieder am 11. Juni dieses Jahres. „Die Herren der Ringe“ lautet der Titel des Sonntagnachmittags im großen Saal. Wer in dem Titel eine Anspielung auf Ringe um den Bauch sieht, könnte richtig liegen.

Puppentheater nicht nur für Kinder steht ebenfalls zweimal im Kalender. Volkmar Funke erzählt am 17. Februar die Geschichte vom Hans, der seine alte Kasperpuppe einfach auf die Straße geworfen hat. Für sie beginnt damit eine aufregende Reise. Am 2. April kommt Karla Wintermann in den kleinen Saal mit der Geschichte von Däumelinchen. Die Meisterinterpretenreihe hat ihr Zuhause auch im großen Parksaal. Hier singt am 12. Februar Matthias Henneberg „Die Winterreise“ von Franz Schubert. Am 11. März sind die Dresdner Kapellsolisten zu hören mit Barockmusik von Georg Philipp Telemann. Am 22. April spielt das Jacobus-Stainer-Quartett im Parksaal und am 28. Mai das Duo Susanne Branny an der Violine und Sarah Christ an der Harfe.

Wieder etabliert hat sich der Seniorentanz. Die Reihe hatte eine lange Pause nach der Schließung des Parksaals 2014. Im vergangenen Herbst lebte sie als Tanztee wieder auf. Die nächste Veranstaltung findet an diesem Mittwoch statt. Madeleine Wolf singt live. Die nächsten beiden Tanztees im großen Parksaal am 29. März und 17. Mai werden von Diskothekern gestaltet. Hier wechseln sich Livemusik und Diskos ab.

www.parksaele.de

zur Startseite