Die Stadtwerke bauen Der städtische Betrieb will in diesem Jahr rund vier Millionen Euro investieren.

Auch in diesem Jahr wird die Meißener Stadtwerke GmbH (MSW) investieren. Auf Nachfrage erklärte Sprecherin Lilly Schneider, dass etwa vier Millionen Euro aufgewandt werden sollen, „um eine sichere Versorgung mit Strom, Wasser, Gas beziehungsweise Fernwärme zu gewährleisten“.

In der Sparte Strom sind zahlreiche Bauprojekte in diesem Jahr geplant. Zum einen ist das eine neue Schaltstation und Havarieeinspeisung in Meißen Bohnitzsch. Das Projekt hat bereits im Vorjahr begonnen und soll noch in diesem Monat fertiggestellt werden. Das Objekt wird zukünftig die Versorgung mit Strom auf der rechten Elbseite absichern. Des Weiteren werden einige Umspannstationen (UST) erneuert. Dazu zählen unter anderem die UST auf der Oeffingerstraße und der Heinrich-Heine-Straße. Außerdem werden diverse Kabel erneuert, beispielsweise in der Niederauer und in der Korbitzer Straße.

Was die Fernwärmeversorgung betrifft, so wird ein Bauprojekt mit einem Volumen von 800 000 Euro durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine Leitungsverstärkung am Heizkraftwerk auf dem Steinweg. Grund hierfür ist unter anderem die Erschließung des Wohngebietes auf der Berghausstraße, wodurch eine größere Abnahme erfolgen wird und eine sichere Versorgung gewährleistet werden muss, so die Sprecherin.

In der Sparte Gas/Trinkwasser bereiten die Mitarbeiter der MSW bereits seit vielen Monaten den Neubau des neuen Trinkwasserbehälters in Meißen-Kynast vor. Der erste Bauabschnitt soll planmäßig in diesem Jahr beginnen und ist mit einer Investitionssumme von 600 000 Euro untersetzt. Des Weiteren werden verschiedene Leitungen erneuert, beispielsweise an Theaterplatz, Dieraer Weg, Am langen Graben, an der Neugasse und an der Korbitzer Straße.

Nach eigenen Angaben zählen die MSW rund 19 000 Stromkunden, circa 3 500 Gaskunden, etwa 580 Fernwärme- und 4 750 Trinkwasserkunden. Was die Entwicklung betrifft, erklärte Lilly Schneider: „Die Meißener Stadtwerke GmbH verfügt über einen stabilen Kundenstamm.“

Die Stadtwerke verfügen über ein Leitungsnetz von insgesamt 668 Kilometern. Davon entfallen 342 Kilometer auf das Stromnetz, 154 Kilometer auf das Gasnetz, 20 Kilometer auf das Fernwärme- und 142 Kilometer auf das Trinkwassernetz.

„Die Meißener Stadtwerke sind auch 2017 wieder ein starker Kultur- und Sportpartner von Organisationen, Vereinen und Festen in der Region. So wird beispielsweise die A-Jugend des MSV 08 und der geplante Bewegungsgarten in Meißen-Naussau unterstützt“, erklärte Sprecherin Lilly Schneider. (SZ/ul)

