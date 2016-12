Die Stadtbibo bekommt jetzt 100 neue Fenster Die ersten Mittel aus dem Investprogramm „Brücken in die Zukunft“ kommen. Im nächsten Jahr wird viel gebaut.

Fototermin am 100 Jahre alten Fenster mit dem Landtagsabgeordneten Henning Homann (SPD, von links), Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU), Staatssekretär Herbert Wolff, Landtagsabgeordneten Sven Liebhauser (CDU) und der Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann (CDU). Die Stadt bekommt vom Bund Fördergeld, um in der Bibliothek neue Fenster einzubauen. © Dietmar Thomas

Im nächsten Jahr kann die Stadt loslegen mit einer Reihe von zusätzlichen Bauvorhaben. „Brücken in die Zukunft“ heißt das Förderprogramm, das als warmer Regen über die Kommunen im Freistaat ausgegossen wird. Döbeln wird daraus alleine rund zwei Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land bekommen. Ein Viertel dieser Summe muss die Stadt selbst beisteuern. „Das fällt vielen Kommunen nicht leicht, aber wir sind in der Lage, das alles zu stemmen“, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. Ein Vorhaben, das mit Mitteln des Bundes abgewickelt wird, ist der Einbau von neuen Fenstern in der Stadtbibliothek. Die rund 250 Jahre alte ehemalige Schule am Lutherplatz war zwar 1994 saniert worden, die Mehrzahl der Fenster hatte aber nur frische Farbe abbekommen. Rund 100 von ihnen sollen im nächsten Jahr ausgewechselt werden. Wann und wie das geschieht, das ist noch nicht heraus. Beim „wie viel“ besteht mehr Klarheit. Die Kosten werden auf rund 150 000 Euro geschätzt. Umweltstaatssekretär Herbert Wolff übergab am Freitag einen Bescheid über 112 000 Euro für das Vorhaben. Jetzt können die Planungen beginnen. Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer geht davon aus, dass der Einbau der Fenster bei laufendem Betrieb vorgenommen wird.

Für insgesamt elf Vorhaben, die mit Bundesmitteln bezuschusst werden, hat die Stadt mittlerweile Fördermittelbescheide erhalten. Davon betreffen allein fünf Kindertagesstätten der Stadt. So wird am Berta-Semmig-Heim die Gartenneugestaltung finanziert und für die Kita Beicha der Abwasseranschluss. In der Kita Zwergenstübchen in Ebersbach werden Gruppenräume renoviert, die Kita Tausendfüßler in Döbeln Nord bekommt neuen Sonnenschutz. An der Kita Sonnenschein werden für rund 90 000 Euro Freiflächen gestaltet. Auch die Schule in Mochau soll neue Fenster bekommen. Im Jahr 2017 werden diese Vorhaben weitgehend abgearbeitet, sagte Baudezernent Thomas Hanns, einige auch erst 2018. Für die weiteren Vorhaben, die mit Fördergeld des Freistaates realisiert werden, hat die Stadt bis zum Jahr 2020 Zeit.

Rund 800 Millionen Euro stehen in Sachsen in dem Förderprogramm zur Verfügung, sagte Wolff. Baudezernent Thomas Hanns nutzte den direkten Draht, um auf Probleme aufmerksam zu machen. So ist es nicht so einfach, für Vorhaben mal schnell eine andere technische Lösung anzumelden. Der Friedhof am Krematorium soll mit Fördermitteln jetzt endlich einen barrierefreien Zugang für Gehbehinderte und Rollifahrer bekommen. Die geplante Rampe lässt sich aber nicht realisieren. Dafür soll jetzt ein Aufzug installiert werden.

