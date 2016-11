„Die Stadtbahn ist eine empfindsame Seniorin“ 14 Haltestellen, zweieinhalb Kilometer, acht Fragen: Karosseriebauer Matthias Häßler im Stadtbahngespräch.

Er kennt sich im Innenleben der Stadtbahn bestens aus: Matthias Häßler von der Tralo-Werkstatt in Strehla repariert den Stahlmax seit rund 15 Jahren.

Anlässlich des Stadtbahn-Geburtstages stellt sich Matthias Häßler den Fragen von SZ-Redakteurin Britta Veltzke.

Riesa. Einsteigen, losfahren, antworten: Regelmäßig lotst die SZ Gesprächspartner in die Stadtbahn. Zwischen Riesenhügel und Rathausplatz gibt es keine Ausreden. Auf zweieinhalb Kilometern mit 14 Haltestellen haben die Interviewpartner Zeit, die kritischen Fragen zu beantworten. Die Stadtbahn fährt inzwischen seit 15 Jahren durch Riesa – fasst genauso lang ist sie regelmäßig zu Gast in der Tralo-Werkstatt in Strehla. Diesmal löste Werkstattleiter Matthias Häßler die Fahrkarte. Kaum jemand dürfte den Stahlmax besser kennen als er. Na dann, einsteigen und festhalten bitte – die Fragerunde beginnt.

Herr Häßler, wäre die Stadtbahn ein Mensch, wer wäre sie?

Über diese Frage muss ich erst mal nachdenken. Sicher wäre sie ein empfindsamer Mensch. Besonders die Anhänger sind filigran und damit zerbrechlich. Aber wie eine fragile Fee sieht die Stadtbahn ja auch nicht gerade aus. Meine Antwort lautet: eine empfindsame Seniorin.

Warum?

In der Bahn sind sehr alte Teile verbaut. Vieles entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Die Bremse muss zum Beispiel noch per Hand nachgestellt werden. Aber wir kennen die Stadtbahn inzwischen so gut, dass wir immer schon ahnen, an welchen Stellen als Nächstes etwas kaputt geht. Vieles an der Bauweise erscheint improvisiert. So wurde für die Lok offenbar ein Motor genommen, der einfach gerade da war – ob er nun passt oder nicht. In diesem Fall ist es ein Benziner. Ein Diesel hätte sich besser geeignet.

Wie lang reparieren Sie die Stadtbahn schon?

Nicht von Anfang an, aber fasst. Erst übernahm PNV (Anm. der Redaktion: heute Verkehrsgesellschaft Meißen; VGM) auf der Lommatzscher Straße die Reparaturen. Die machten das aber nicht sehr lang. Dann sagte mein Chef Peter Grau: Kein Problem, wir übernehmen das. Das müsste vor knapp 15 Jahren gewesen sein.

Gefühlt flattert im Jahr ein Dutzend Meldungen des Stadtbahn-Vereins in die Redaktion, weil der Stahlmax nicht fahren kann. Ist die Bahn wirklich so anfällig?

Nein, so oft ist die Bahn gar nicht kaputt. In diesem Jahr hatten wir allerdings ein größeres Problem mit der Technik. Die neue Radioanlage, das Kamerasystem und die neuen Lautsprecher zogen so viel Strom, dass die Lichtmaschine es nicht geschafft hat, nachzuladen. Daraufhin blieb die Bahn einfach stehen. Die Bremsen blockierten, weil der ebenfalls mit strombetriebene Kompressor nicht mehr funktionierte. Da wusste erst einmal niemand weiter. Wir haben dann letztlich eine größere Lichtmaschine eingebaut. Am Ende finden wir immer irgendwie eine Lösung.

Mal provokant gefragt: Lohnt sich in Ihren Augen der Aufwand für die Anzahl der Fahrgäste, die den Linienverkehr nutzen?

Wenn ich manchmal in der Werkstatt vor der Bahn stehe, dann frage ich mich das auch. Und mein Chef ist schon sehr kulant mit den Rechnungen. Das ist seine Form von Engagement für die Stadt. Andererseits gehört die Stadtbahn inzwischen einfach zu Riesa – auch wenn sich das am Ende nicht rechnet.

Wie lang hält die Lok noch?

Man kann alles reparieren, so lang man Ersatzteile hat. Irgendwann wird die Erhaltung aber einfach zu teuer sein. Man sollte mal überlegen, eine neue Lok anzuschaffen, die sparsamer ist.

Aber die Bahn fährt doch mit Erdgas.

Der Motor startet mit Benzin, dann erst wird Erdgas zugeschaltet und wechselt schließlich ganz auf Gas, obwohl der Motor dafür gar nicht ausgelegt ist. Er musste extra umgebaut werden.

Sind Sie selbst schon mal mitgefahren?

Ja, zu einem Klassentreffen. Das hatte damals Bäckermeister Matthias Brade eingefädelt, mit dem ich in Röderau zur Schule gegangen bin.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

