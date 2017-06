Die Stadt wandelt sich Wie und wo, das zeigen zum Architekturtag am Sonnabend verschiedene Führungen, die fertige und geplante Projekte vorstellen.

Beim Architekturtag am Sonnabend geht um das gesamte Bauprojekt Rote Schule. Hier ein Blick in den Hof der Roten Schule. © Claudia Hübschmann

Recht unscheinbar liegt der Schulplatz zwischen der Roten Schule und dem Stadtmuseum. Dass hier einmal der Klosterhof des Franziskanerklosters lag, ist nicht zu sehen. Die Kirche, in der sich heute das Museum befindet, ist der letzte Teil des Klosters, der übrig ist.

Doch bald soll auch der Platz selbst wieder an die Geschichte erinnern. Am Mittwoch wurden im Bauausschuss die Pläne vorgestellt, wie das Gelände gestaltet werden soll. Mit unterschiedlicher Pflasterung soll der Kreuzgang des Klosterhofes dargestellt werden. Anthrazitfarbene Pflastersteine sollen sich von granitgrauen abheben und so die Mauern darstellen. Das könne dann auch in die Stadtführung einbezogen werden, so Bauplaner Jürgen Voigt.

Am Samstag wird es jedoch weniger um den Schulplatz gehen, als um das gesamte Bauprojekt Rote Schule. Schon seit Jahren wird hier saniert, so langsam nimmt es Formen an. Der Anbau der neuen Freitreppe mit behindertengerechtem Zugang läuft derzeit noch. Das Bau- und Verwaltungsarchiv im ersten Stock hat bereits die Arbeit aufgenommen, das historische Archiv befindet sich noch im Bau. „Wir wollen die Historie auch von außen erlebbar machen“, so Bauplaner Voigt. So werden Exponate von außen sichtbar sein, unter der Freitreppe werden drei Grabplatten aus dem Kloster Heilig Kreuz aufgestellt und beleuchtet. Voigt steht Besuchern am Sonnabend selbst Rede und Antwort.

Auch die Görnische Gasse hat schon einen Teil ihrer Neugestaltung hinter sich. „Das ist die zentrale Verbindung zwischen Porzellanmanufaktur und Innenstadt“, sagt Stadtrat Holger Metzig. Schon seit Jahren setzt der Ingenieur sich zusammen mit anderen Bürgern und mittlerweile auch in Zusammenarbeit mit Stadtrat und Verwaltung für die Aufwertung der Görnischen Gasse ein. „Ich glaube, in fünf Jahren blüht die Straße“, sagt er optimistisch. Viele Jahre sei sie aber stiefmütterlich behandelt worden. Dabei sei die Wohnlage in der Altstadt attraktiv und ruhig. Am Sonnabend sollen ein fertig saniertes Haus und eine Baustelle besichtigt werden.

Neben diesen Projekten können noch drei weitere besichtigt werden:

Architekturtag Meißen am Samstag, 24. Juni

9.30 Uhr, Schulplatz 5, Führung Bauprojekt Rote Schule

11 Uhr, Vorstellung Vision Porzellanweg mit Besichtigung Görnische Gasse 33 und 35, Treff: Görnische Gasse 4

11.45 Uhr, Führung Sanierungsprojekt Wohn- und Gewerbeobjekt Rosengasse 7

12 bis 14 Uhr, Führungen Einfamilienhaus Neubau Schreberstraße 6a

10.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, Führungen Quartier Neumarktschule

Quelle: Stadt Meißen

