Die Stadt verkauft das Prälatenhaus Eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler Meißens soll für 240 000 Euro den Besitzer wechseln.

Ein Kleinod, das seinen Preis hat – das Prälatenhaus. © Claudia Hübschmann

Was die Fülle der historischen Kunstwerke betrifft, so kann diese kein anderes Gebäude in der Stadt Meißen aufweisen: „Das Prälatenhaus ist Sachzeuge einer längst vergangenen Epoche. 500 Jahre hat das alte, nur unwesentlich umgebaute Gemäuer überdauert und wertvolle mittelalterliche Wand- und Deckenmalerei sind unter zahlreichen Tapeten- und Farbschichten erhalten geblieben. Dies macht das spätgotische Domherrenhaus zu einem der bedeutendsten Kulturdenkmäler der Stadt Meißen.“ So ist es in der jetzt veröffentlichten Objektbeschreibung zu lesen. Nun sollen das Vorderhaus, ein dreigeschossiges spätgotisches Domherrenhaus mit Staffelgiebel aus Backstein aus dem Jahr 1509 und das Hinterhaus, ein dreigeschossiger Fachwerkanbau von 1576, für zusammen 240 000 Euro verkauft werden.

Als Begründung gibt die Stadtverwaltung an, dass sie die notwendige Summe von rund einer Million Euro, die zur denkmalgerechten Sanierung des Gebäudeensembles notwendig wäre, nicht aufbringen kann. Dabei ist die gleiche Summe, nämlich etwa eine Million Euro, seit 2001 bereits in die Sanierung des Prälatenhauses geflossen. Dabei wurden Förder- und Spendengelder aufgewandt, um das Bauwerk zu erhalten.

An dessen künftige Nutzung sind besondere Bedingungen geknüpft. „Aufgrund der denkmalpflegerischen Anforderungen der Raumklimatisierung – reguläre Raumfeuchte zwischen 60 und 70 Prozent – zur Gewährleistung des Erhaltes der spätgotischen Wand- und Deckenmalereien ist eine privatwirtschaftliche Nutzung der Saalstube und der Bohlenstube im Vorderhaus nicht möglich. Die bestehenden Raumstrukturen ermöglichen jedoch auch für die restliche Nutzflächen keine Abgeschlossenheit oder Separierung. Das Gebäude ist somit zukünftig nur für eine öffentliche Nutzung geeignet.“ Dies wird in der Objektbeschreibung noch einmal ausdrücklich hervorgehoben: „Ein Verkauf zur privaten Nutzung wird nicht erfolgen.“

