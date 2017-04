Die Stadt und der „Permanente Neuanfang“ Die Reaktionen am Tag nach dem Neumarkt-Protest fallen eindeutig aus. Viele schämen sich für Dresden.

Es ist eine Szene von vielen auf dem Neumarkt am Dienstagnachmittag: Schreie und Pfiffe gegen Kunst-Befürworter. © Ronald Bonß

Es ist ein deprimierender Nachmittag gewesen, sagt Christiane Mennicke-Schwarz. Die Leiterin des Dresdner Kunsthauses musste am Dienstag schon wieder miterleben, wie die Einweihung eines Neumarkt-Kunstwerks von Trillerpfeifen und „Hau ab!“-Rufen übertönt worden ist. Das letzte, das Busse-Monument, hatte sie selbst mit auf den Weg gebracht und bis zum Schluss begleitet. Das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“, wie das neue Werk heißt, sei für den Protest einer kleinen Gruppe von „organisierten Schreihälsen“ instrumentalisiert worden, sagt Mennicke-Schwarz.

„Die Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist: Die zeitgenössische Kunst ist nicht das Problem, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr solcher Anlässe.“ Das Gespräch über Kunst müsse gelernt werden. „Wir müssen unser Kultur- und Demokratieverständnis, das auf Austausch und Entwicklung, statt auf Niederbrüllen und Stagnation in alten Klischees basiert, noch viel stärker als bisher in den öffentlichen Raum tragen.“ Der Protest, bei dem es ihrer Meinung nach nicht um Kunst, sondern um mediale Aufmerksamkeit ging, dürfe nicht heroisiert werden.

Aus einigen Ecken werden nach diesem Dienstag auch Zweifel laut, ob Dresden überhaupt das Zeug hat, Kulturhauptstadt Europas zu werden. Im kommenden Jahr soll die Bewerbung auf den Weg gehen. „Der Weg zur Kulturhauptstadt, in der kulturvoll und mit Respekt über Kunst diskutiert wird, ist noch weit“, twitterte die sächsische Kunst- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD). Ähnlich äußert sich Hubertus Grass, ehemaliger Sprecher des Evangelischen Kirchentages 2011 und früherer Landesgeschäftsführer der Grünen: „Dresden will Kulturhauptstadt werden“, schreibt er. „Zur Zeit reicht’s nur zur Kreisch-Hauptstadt.“

Die Mehrheit der Kommentatoren auf der SZ-Facebook-Seite kritisiert die Protest-Aktion ebenfalls. „Die Dresdner vergiften entweder selbst ihre Stadt oder lassen zu, dass ihre Stadt in den Dreck gezogen wird durch solche Vollpfosten“, meint Martin Wolf. Auch er könne nicht viel mit diesem Kunstwerk anfangen. Aber es würde ihm niemals in den Sinn kommen, deshalb auf dem Neumarkt rumzuschreien. Scham empfinden viele Nutzer für ihre Heimatstadt, auch Ines Klein. „Wie peinlich“, schreibt sie. Das Wort Toleranz sei aus dem Vokabular einiger Leute völlig verschwunden. „Warum hat man solche Aufstände nicht an der hässlichen Haltestelle Postplatz gemacht?“ Moderne Kunst gehöre in eine Kunststadt wie Dresden. Der Dresdner Hof sei mal bekannt für Weltoffenheit, Großzügigkeit und Förderung der Künste gewesen, sagt Peter Rüdiger Krause. „Geblieben sind keifende Spießbürger.“



Andere Facebook-Nutzer können den vermeintlichen Zorn der schreienden Menge auf das Kunstwerk verstehen. „Ein permanenter Neuanfang der Verunstaltung des Neumarktes“, meint Stephan Fritzsche. Er fragt sich, was eigentlich der Verein Historischer Neumarkt von Kunstaktionen hält. Dieser begleitet den Aufbau des historischen Neumarkts. „Die jammern doch sonst immer rum, wenn ein Pflasterstein farblich nicht passt“, so Fritzsche. Deutlicher wird Eduard Früh. „Wer in diesem Müll Kunst erkennen kann, hat wirklich viel Fantasie“, schreibt er. Bianca Horn ergänzt: „Diese sogenannte Kunstinstallation auf dem Neumarkt verursacht so viele Kosten, meines Erachtens nur, um die Menschen noch mehr gegeneinander aufzubringen.“



Tatsächlich unterstützt die Stadt Dresden das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ mit Geld. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 60 000 Euro, die aus dem Budget für Kunst im öffentlichen Raum der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Die Dresdner Kunstkommission hatte sich 2011 im Rahmen eines Künstler-Symposiums für die Skulptur entschieden, welche einen Widerspruch zwischen dem barocken Neumarkt und anderen wichtigen Epochen provoziert.



Hoffnung, dass zwischen den „Schrottkunst“-Rufern und den Künstlern doch ein Dialog zustande kommt, hat Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). „Wir haben zwei Jahre Gelegenheit, unsere vorhandenen Konflikte über den Umgang mit quasi heiligen Orten in unserer Innenstadt kultiviert auszutragen.“

